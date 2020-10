Θρίλερ στις ΗΠΑ: Άνδρας απειλεί να πέσει από τον «Πύργο Τραμπ» (Βίντεο)

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές του Σικάγο στις ΗΠΑ, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία ένας άνδρας βρίσκεται κρεμασμένος από τον «Trump Tower» και απειλεί να κόψει με μαχαίρι το σχοινί εάν δεν μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ο άνδρας είναι ασιατικής καταγωγής, είναι οπλισμένος με μαχαίρι, βρίσκεται κρεμασμένος στον 16ο όροφο του ουρανοξύστη των 98 ορόφων και δηλώνει διατεθειμένος να κόψει το σχοινί εάν δεν ικανοποιηθεί το μοναδικό του αίτημα.

BREAKING - Man climbing on a rope from #TrumpTower building in Chicago. Emergency services at the scene.pic.twitter.com/teZpOIU6O0