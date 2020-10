Όταν ο πρίγκιπας Χάρι τρόλαρε τη Βασίλισσα Ελισάβετ: Η φάρσα με το μήνυμα στον τηλεφωνητή της

Μπορεί η βασίλισσα Ελισάβετ να δείχνει... τρομακτική, σοβαρή και αυστηρή στον κόσμο, ωστόσο δεν γλίτωσε από το χιούμορ του εγγονού της.

Μία ξεκαρδιστική φάρσα έρχεται να αποκαλύψει ο συγγραφέας του βιβλίου «Long Live the Queen! 13 Rules for Living from Britain's Longest Reigning Monarch», για τη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, η γιαγιά Ελισάβετ, διατηρεί άριστες σχέσεις τόσο με τα εγγόνια της όσο και με τα δισέγγονά της και μάλιστα έπεσε... θύμα του πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος θέλησε να της κάνει μια ξεκαρδιστική φάρσα.

Όπως αποκαλύπτει ο Bryan Kozlowski, ο πρίγκιπας, γνωστός για το χιούμορ του, αποφάσισε να πειράξει την γιαγιά του, όταν εκείνη του ζήτησε να της αλλάξει το μήνυμα που είχε στον τηλεφωνητή του προσωπικού της τηλεφώνου.

Εκείνος, δεν έχασε την ευκαιρία και ηχογράφησε ένα μήνυμα στο οποίο έλεγε: «Εδώ Liz! Με συγχωρείτε αλλά αυτή τη στιγμή απουσιάζω από τον θρόνο. Για να συνδεθείτε με τον Φίλιππο, πιέστε ένα. Για τον Κάρολο, πιέστε δύο. Για τα corgis, πιέστε τρία».

Αυτή είναι μία από τις σπάνιες φορές που παρουσιάζεται μια πιο χαλαρή και αστεία εικόνα της βασιλικής οικογένειας, με την Βασίλισσα Ελισάβετ να είναι «πρωταγωνίστρια».