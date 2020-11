Οργή στις ΗΠΑ: Νέα δολοφονία Αφροαμερικανού - Τον γάζωσαν αστυνομικοί στη μέση του δρόμου (Βίντεο)

Διαδηλώσεις ξέσπασαν χθες Δευτέρα το βράδυ στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις αστυνομικοί, αφού η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν Αφροαμερικανό ο οποίος φέρεται να κρατούσε μαχαίρι.

Βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επαληθευτεί, το οποίο τράβηξε περαστικός και ανήρτησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνει δύο αστυνομικούς να σημαδεύουν με τα όπλα τους τον Ουάλας την ώρα που αυτός περπατά στον δρόμο. Τους πλησιάζει κι εκείνοι οπισθοχωρούν, με τα όπλα τους να συνεχίζουν να τον σημαδεύουν, ενώ του φωνάζουν να αφήσει κάτω το μαχαίρι που κρατά. Στη συνέχεια και οι δύο πυροβολούν επανειλημμένα τον Ουάλας, ο οποίος καταρρέει στον δρόμο.

Δείτε το βίντεο (ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ):

Philadelphia cops fatally shot Walter Wallace Jr. today, firing 10+ times at him while he stood at least 10ft away. He allegedly had a knife but cops made NO attempts at de-escalating the situation in this video. They went straight to killing Wallace in front of his loved ones! pic.twitter.com/U2zYGqK7Ag