Κορωνοϊός: Ευχάριστα νέα για την ΥΠΕΞ του Βελγίου - Βγήκε από την εντατική

Για την έξοδό της από την εντατική του νοσοκομείου, στο οποίο νοσηλεύεται από την προηγούμενη εβδομάδα, ενημέρωσε η υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Σοφί Βιλμές.

Η Βιλμές είχε βρεθεί θετική στον κορωνοϊό πριν από δέκα ημέρες περίπου και κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευτεί και να διασωληνωθεί.

Πλέον, σύμφωνα με την ίδια, η κατάσταση της υγείας της, της επιτρέπει να βγει από το ΜΕΘ, ωστόσο θα χρειαστεί να μείνει για μερκές ημέρες ακόμα στο νοσκομείο.

Mon état de santé me permet de quitter les soins intensifs mais je resterai encore un peu à l’hôpital. Vos nombreux messages d”affection et de soutien m’ont beaucoup touchée et m’ont donné de la force.