Διπλό «χτύπημα» στη Γαλλία: Αποκεφάλισε γυναίκα μέσα σε εκκλησία στη Νίκαια, τρεις νεκροί - Ένοπλος επιτέθηκε σε αστυνομικούς στην Αβινιόν

Συναγερμός σήμανε στη Γαλλία, όπου σήμερα το πρωί σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στον καθεδρικό ναό της Νοτρ Νταμ στη Νίκαια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα. Λίγη ώρα αργότερα, ένοπλος επιτέθηκε σε αστυνομικούς στην Αβινιόν. Και στις δύο περιπτώσεις, οι δράστες φέρεται να φώναξαν «Αλλάχου Ακμπάρ».

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν τρεις νεκροί (ένας άνδρας και μία γυναίκα ενώ δεν υπάρχουν διευκρινίσεις για το τρίτο θύμα) και άγνωστος αριθμός τραυματιών. Μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, η γυναίκα αποκεφαλίστηκε! Σύμφωνα με το δήμαρχο της περιοχής τα δύο θύματα εξέπνευσαν μέσα στο ναό.

Ο δράστης συνελήφθη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης. «Ευχαριστώ τη δημοτική αστυνομία που συνέλαβε το δράστη της επίθεσης με αιχμηρό όπλο στην περιοχή της Νοτρ Νταμ. Καλώ τους κατοίκους της Νίκαιας να αποφεύγουν την περιοχή για να αφήσουν την αστυνομία και τα σωστικά συνεργεία να εργαστούν», έγραψε στο Twitter o δήμαρχος της πόλης, Κριστιάν Εστροζί.

«13 ημέρες μετά (τη δολοφονία) του Σαμουέλ Πατι (σ.σ. ο δάσκαλος που αποκεφαλίστηκε από Τσετσένο στα προάστια του Παρισιού) η χώρα μας δεν μπορεί πλέον να είναι ικανοποιημένη με τους νόμους της ειρήνης για την εξόντωση του ισλαμο-φασισμού», αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter ο Christian Estrosi δήμαρχος της Νις. Μάλιστα, όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης όλοι οι χώροι λατρείας στη Νις κλείνουν για τους πιστούς για λόγους ασφαλείας.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με δήλωση του δημάρχου που επικαλείται το Sputnik ο δράστης της επίθεσης φέρεται να φώναξε «Αλλαχου Ακμπαρ» (σ.σ. ο Θεός είναι μεγάλος). Ο δήμαρχος χαρακτήρισε στο Twitter "τρομοκρατική" την επίθεση.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Νταρμανέν δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση.

Η ακροδεξιά πολιτικός Μαρίν Λεπέν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο γαλλικό κοινοβούλιο στο Παρίσι, επίσης ανέφερε "αποκεφαλισμό" στη διάρκεια της επίθεσης.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές ποιό ήταν το κίνητρο του δράστη ή αν η επίθεση συνδέεται με τα σατιρικά σκίτσα του Μωάμεθ, τα οποία οι μουσουλμάνοι θεωρούν βλάσφημα.

Η υπηρεσία της αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας της Γαλλίας ανέφερε ότι κλήθηκε να ερευνήσει τη σημερινή επίθεση.

Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε πριν μετά τις 11 το πρωί στην Αβινιόν της Γαλλίας, όταν ένας άνδρας επιθέτηκε κατά αστυνομικών φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ».



Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, ο άνδρας μετά την επίθεση έπεσε νεκρός από τα αστυνομικά πυρά.

Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή επίθεση έρχεται λίγο καιρό μετά από τον αποκεφαλισμό του καθηγητή Σαμουέλ Πατί σε παρισινό προάστιο.

Η φρικτή αυτή δολοφονία, από 18χρονο φανατικό, έγινε στο όνομα του προφήτη Μωάμεθ καθώς ο καθηγητής λίγες ημέρες πριν είχε δείξει στους μαθητές του σατιρικά σκίτσα του προφήτη στο πλαίσιο μαθήματος για την ελευθερία της έκφρασης.

Η δολοφονία Ταπί προκάλεσε την οργή του Γάλλου προέδρου Μακρόν, ο οποίος αποφάσισε να δημοσιοποιήσει σατιρικά σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ σε κυβερνητικά κτήρια, ως αντίδραση.

Μάλιστα, ο πρόεδρος Μακρόν διεμήνυσε προς τους μουσουλμάνους της χώρας να εγκαταλείψουν τη Γαλλία αν δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις γαλλικές αξίες ζωής.

#BREAKING: Nice death toll rises to 3; A woman was decapitated during the knife attack in French city of Nice pic.twitter.com/VuXskMrum2