Σε επίπεδο συναγερμού η Γαλλία μετά τη σφαγή σε εκκλησία: Αυτός είναι ο 25χρονος δράστης που φώναξε «Αλλάχου Ακμπάρ»

Σοκαρισμένη είναι η Γαλλία καθώς λίγο καιρό μετά τον αποκεφαλισμό καθηγητή λόγω της προβολής σκίτσων που απεικόνιζαν τον προφήτη Μωάμεθ νέες επιθέσεις έλαβαν χώρα εντός της γαλλικής επικράτειας. Συγκεκριμένα, ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι εξαπέλυσε, πρωί της Πέμπτης, επίθεση μέσα σε εκκλησία της Νίκαιας στη Γαλλία και σκότωσε τρεις ανθρώπους προτού συλληφθεί από την αστυνομία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του, αλλά είχε τις αισθήσεις του και ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, ενώ κατά τη διάρκεια της σύλληψής του φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ». Ονομάζεται Μπραχίμ και είναι περίπου 25 ετών, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στις έρευνες. Έφθασε στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Λαμπεντούζα όπου τέθηκε σε καραντίνα από τις ιταλικές αρχές, προτού κληθεί να εγκαταλείψει την ιταλική επικράτεια και αφεθεί ελεύθερος, συμπληρώνεται. Βρισκόταν στη Γαλλία από τις αρχές Οκτωβρίου.

Δεν είχε καταθέσει αίτημα χορήγησης ασύλου στη Γαλλία, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Ο δράστης έδρασε μόνος του, ενώ η αστυνομία τού πήρε τα δακτυλικά αποτυπώματα για να διαπιστώσει αν βρισκόταν στον κατάλογο των υπόπτων για τρομοκρατία.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, μεταξύ των θυμάτων είναι μια 70χρονη γυναίκα, της οποίας ο δράστης της έκοψε το λαιμό μέσα στην εκκλησία.

Ένας άνδρας, ο οποίος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου μέσα στην εκκλησία, ήταν ο νεωκόρος της.

Το τρίτο θύμα, μια γυναίκα γύρω στα 40, μαχαιρώθηκε μέσα στην εκκλησία, αλλά κατάφερε να διαφύγει και να καταφύγει σε ένα γειτονικό μπαρ, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με πηγή της αστυνομίας, υπάρχουν έξι τραυματίες, αλλά ο απολογισμός αυτός είναι προσωρινός.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη ή αν η επίθεση συνδέεται με τα σατιρικά σκίτσα του Μωάμεθ, τα οποία οι μουσουλμάνοι θεωρούν βλάσφημα.

Η υπηρεσία της αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας της Γαλλίας ανέφερε ότι κλήθηκε να ερευνήσει τη σημερινή επίθεση, η οποία σημειώθηκε την ώρα που η χώρα συγκλονίζεται ακόμη από την πρόσφατη δολοφονία δι’ αποκεφαλισμού του γάλλου καθηγητή Σαμουέλ Πατί έξω από το σχολείο όπου εργαζόταν στο Παρίσι από έναν 18χρονο τσετσενικής καταγωγής.

BREAKING - Mayor of Nice: "The terrorist shouted Allah-u-Akbar at the time of the attack," then beheaded a person inside the church of Notre-Damme in Nice. 2 more dead.pic.twitter.com/2VGf29Ateo