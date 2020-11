Σεισμός στη Σάμο – Μισέλ: Έτοιμη να βοηθήσει Ελλάδα – Τουρκία η ΕΕ

Την ετοιμότητα της ΕΕ να παράσχει βοήθεια στις περιοχές που χτυπήθηκαν από το σεισμό των 6,7 ρίχτερ βορειοδυτικά της Σάμου εξέφρασε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Closely following the developments of the strong earthquake that hit the Aegean Sea off Greece and Turkey.



My thoughts are with all the people affected.



EU stands ready to provide support.#Izmir #Samos