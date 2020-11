Παγκόσμιο σοκ από την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη: Ένοπλοι σκόρπισαν τον πανικό στο κέντρο της πόλης – Νεκροί και δεκάδες τραυματίες - Ολονύχτιες επιχειρήσεις της αστυνομίας

Παγκόσμιο σοκ επικρατεί από τη νέα τρομοκρατική επίθεση – όπως χαρακτηρίστηκε ήδη από την κυβέρνηση της Αυστρίας- στη Βιέννη, σε κεντρική πλατεία κοντά σε συναγωγή. Ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε σε διάφορα μέρη της πρωτεύουσας, έξι για την ακρίβεια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται γιγαντιαία επιχείρηση της αστυνομίας. Σύμφωνα με αυστριακά ΜΜΕ ένας δράστης σκοτώθηκε ακαριαία όταν ενεργοποίησε ζώνη με εκρηκτικά την οποία φόραγε, ενώ αναφορές κάνουν λόγο και για άλλους δράστες που διαφεύγουν της σύλληψης. Προς το παρόν έχει συλληφθεί ένα άτομο, ενώ εκφράζονται φόβοι για επτά νεκρούς.

Ο καγκελάριος της Αυστρίας χαρακτήρισε «αηδιαστική» την τρομοκρατική επίθεση και τόνισε πως οι Ένοπλες Δυνάμεις θα βγουν στο δρόμο για να προστατέψουν τις περιουσίες των πολιτών όσο η αστυνομία θα επικεντρώνεται στην μάχη κατά της τρομοκρατίας.

Αρχικά η Kronen Zeitung (αυστριακή εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας), μετέδωσε πως ακούστηκαν πυροβολισμοί στην Σβεντενπλατς (Schwedenplatz), κοντά σε συναγωγή. Σύμφωνα με την Kronen, ο δράστης φέρεται να ανατινάχθηκε, καθώς έφερε ζώνη με εκρκητικά. Σύμφωνα δε με την εφημερίδα Kurier υπήρξαν αναφορές για ομηρία, κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Την πληροφορία διέψευσαν αρμόδιοι αξιωματούχοι στην εφημερίδα Der Standard. Πάντως πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή απ’ όπου έγινε λόγος για το συμβάν.

Η αστυνομία της Βιέννης έκανε λόγο για έξι σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές επιχειρήσεις.

Συγχεχυμένες είναι και οι πληροφορίες για τα θύματα της επίθεσης. Το αυστριακό τηλεοπτικό δίκτυο OE24 μιλά για επτά νεκρούς. Οι μόνες πληροφορίες που προς το παρόν έχουν επιβεβαιωθεί είναι ότι εξέπνευσαν ένας δράστης, ένας αστυνομικός που είχε τραυματιστεί σοβαρά και ένας περαστικός που δέχθηκε πυροβολισμούς. Tην είδηση μεταδίδει το Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων το οποίο επίσης αναφέρει πως 15 τραυματίες έχουν ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Εξ' αυτών οι επτά νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η εφημερίδα Kronen Zeitung αλλά και η Bild της Γερμανίας δημοσίευσαν στιγμιότυπο βίντεο με έναν εκ των φερόμενων δραστών.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νέχαμερ, δήλωσε πως μπορεί να υποθέσει κάποιος πως πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Τόνισε πως βρίσκεται σε επαφή με τον καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς και ζήτησε από τους πολίτες να αποφύγουν τα δημόσια μέρη. Επίσης δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των δραστών κάνοντας λόγο για «πολλούς».

Σύμφωνα με την Der Standard, έχει ήδη δημιουργηθεί τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Franz-Josefs-Kai και η αστυνομία συμβουλεύει τους πολίτες να αποφύγουν το κέντρο της Βιέννης.

Την ίδια ώρα η αυστριακή εφημερίδα σημειώνει ότι η εσωτερική υπηρεσία ασφαλείας της κοινότητας Ισραηλινών στην Αυστρία, έχει δώσει εντολή σε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους.

Επιπρόσθετα, όπως μεταδίδει η Standard επικαλούμενη τον πρόεδρο της ισραηλίτικης κοινότητας, η συναγωγή την ώρα της ένοπλης επίθεσης ήταν ήδη κλειστή.

Ob der Stadttempel eines der Ziele war, kann derzeit nicht gesagt werden. Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an der selben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren. 1/

«Ακούστηκε σαν έκρηξη», ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο ORF. «Μετά καταλάβαινες ότι ήταν πυροβολισμοί. Είδαμε έναν άνθρωπο να τρέχει με αυτόματο όπλο», προσθέτει, περιγράφοντας πως συνέχισε στους δρόμους ανοίγοντας πυρ. «Τουλάχιστον 50 πυροβολισμοί», αναφέρει.

Βίντεο που σοκάρουν έρχονται στη δημοσιότητα από την επίθεση στη Βιέννη. Ο τρομοκράτης φαίνεται να συναντά στο διάβα του έναν περαστικό και δεν διαστάζει να γυρίσει και να τον εκτελέσει εν ψυχρώ. Στη συνέχεια, φεύγει αλλά φαίνεται να επιστρέφει και να τον πυροβολεί και πάλι, παρά το γεγονός ότι το θύμα ήταν πεσμένο στο δρόμο.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK