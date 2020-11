Συγκλονιστικό βίντεο από τη Βιέννη: Ο δράστης πυροβολεί εν ψυχρώ πολίτη (σκληρές εικόνες)

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες αλλά και οι πληροφορίες από τη Βιέννη που κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Πριν από λίγη ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο δείχνει τον έναν από τους δράστες να περπατάει με βήμα γοργό, να συναντάει περαστικούς και να πυροβολεί έναν από αυτούς ο οποίος σωριάζεται στο έδαφος.

Στη συνέχεια τρέχει για να προλάβει να σκοτώσει και άλλους. Όταν βλέπει ότι δεν τα καταφέρνει, επιστρέφει και πυροβολεί δυο ακόμα φορές τον πολίτη που δεν είχε κουνηθεί από το σημείο που είχε πέσει.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK