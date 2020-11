Σοκ από το τρομοκρατικό χτύπημα στη Βιέννη: Τουλάχιστον 5 νεκροί - «Ισλαμιστής» ο δράστης - Αναζητούν συνεργούς (Βίντεο)

Στιγμές τρόμου έζησε η Βιέννη το βράδυ της Δευτέρας, λίγες μόνο ημέρες μετά τις φρικιαστικές επιθέσεις στη Γαλλία. Λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ εκδηλώθηκε η τρομοκρατική επίθεση στη συναγωγή της αυστριακής πρωτεύουσας και για τρεις και πλέον ώρες οι πληροφορίες για τον αριθμό των δραστών και των θυμάτων στην Βιέννη ήταν συγκεχυμένες. Ο δράστης πιθανόν είχε συνεργούς, που έδρασαν σε έξι σημεία της πόλης, σπέρνοντας τον πανικό. Μεταξύ των νεκρών, που ανέρχονται σε πέντε, είναι και ο δράστης. Επτά θύματα της επίθεσης βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και η ζωή τους κινδυνεύει, μετέδωσε σήμερα το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA επικαλούμενο εκπρόσωπο των υγειονομικών υπηρεσιών.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νίχαμερ περιέγραψε σήμερα τον άνδρα, ο οποίος σκοτώθηκε χθες βράδυ από πυρά αυστριακών αστυνομικών κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο κέντρο της Βιέννης με τον όρο «ισλαμιστής τρομοκράτης». «Ζήσαμε χθες βράδυ μια επίθεση από τουλάχιστον έναν ισλαμιστή τρομοκράτη», είπε, ενώ σύμφωνα με τον υπουργό, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί επέτρεψαν να εξαχθεί το συμπέρασμα πως επρόκειτο περί «συμπαθούντα» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Ο δράστης, «συμπαθών» του Ισλαμικού Κράτους, φόραγε ζώνη που έμοιαζε να περιέχει εκρηκτικά, η οποία όμως αποδείχθηκε πως ήταν ομοίωμα, και ήταν εφοδιασμένος με αυτόματο τουφέκι, ενώ ερευνάται το περιβάλλον του, αλλά δεν είναι δυνατό να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες, για να μην παρακωλυθεί το έργο της αστυνομίας.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι υπήρχαν και άλλοι δράστες, είπε ο υπουργός, ενώ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αστυνομίας έχουν μεταφορτωθεί από αυτόπτες μάρτυρες πάνω από 20.000 βίντεο, τα οποία σχετίζονται με την επίθεση, το 20% των οποίων έχει αξιολογηθεί ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών.

Ο δράστης «εξουδετερώθηκε» στις 20:09 τοπική ώρα (21:09 ώρα Ελλάδας) δήλωσε ο πρόεδρος της αστυνομίας της Βιέννης Γκέρχαρντ Πιουρστλ, στην κοινή συνέντευξη Τύπου το πρωί, ενώ, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή δημόσιας ασφάλειας, Φραντς Ρουφ, οι αστυνομικές δυνάμεις άνοιξαν χρησιμοποιώντας μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης το διαμέρισμα του δράστη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν περισσότεροι δράστες, είπε ο υπουργός. Πολλά θύματα εξακολουθούν να βρίσκονται στο νοσοκομείο ή είναι σε κατάσταση σοκ, δήλωσε ο Πιουρστλ, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, δύο άνδρες και μία γυναίκα, σερβιτόρα σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή, ενώ ακόμη μία γυναίκα υπέκαψε σήμερα στα τραύματά της.

«Εάν έχετε τη δυνατότητα, μείνετε σπίτι – στην περίπτωση που δεν χρειάζεται να φύγετε από το σπίτι για επαγγελματικούς λόγους», υπάρχει επί του παρόντος αυξημένη παρακολούθηση του δημόσιου χώρου, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών και κάλεσε τους ανθρώπους να αποφύγουν σήμερα το κέντρο της Βιέννης, ενώ δεν θα είναι υποχρεωτική η προσέλευση των παιδιών στα σχολεία.

Τη στιγμή της επίθεσης, οι δρόμοι στο κέντρο της Βιέννης ήταν γεμάτοι κόσμο που, λόγω και της σχετικά υψηλής θερμοκρασίας για την εποχή, ήθελε να βγει την παραμονή πριν από το δεύτερο lockdown που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα στην Αυστρία για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, η επίθεση διαπράχθηκε αρχικά σε έξι σημεία σε άμεση γειτνίαση με την οδό στην οποία βρίσκεται η Εβραϊκή Συναγωγή της Βιέννης.

Σημειώνεται πως οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν σε έξι διαφορετικά σημεία της πόλης, σκορπίζοντας τον πανικό στους πολίτες.

Breaking: Eyewitnesses say that at least 50 shots were fired during attack in Central Vienna. There is a massive ambulance presence at the scene. pic.twitter.com/wBv0g4HKq0 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 2, 2020

Σύμφωνα με το ΟΕ24, περίπου 50 πυροβολισμοί ερρίφθησαν στη μέση του δρόμου κοντά στη συναγωγή. Τα πυρά προήλθαν από πολυβόλο όπλο. Το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών, ανέφερε ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά στην ανταλλαγή πυρών.

17 άτομα νοσηλεύονται

Επτά θύματα της επίθεσης στη Βιέννη βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και η ζωή τους κινδυνεύει, μετέδωσε σήμερα το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA επικαλούμενο εκπρόσωπο των υγειονομικών υπηρεσιών.

Συνολικά 17 θύματα της επίθεσης νοσηλεύονται, κυρίως με τραύματα από σφαίρες και κοψίματα, δήλωσε η εκπρόσωπος. Τα δέκα άτομα που φέρουν ελαφρότερα τραύματα βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, πρόσθεσε.

Με «αλβανικές ρίζες» ο δράστης

Στο μεταξύ, ο διευθυντής της εβδομαδιαίας αυστριακής εφημερίδας Falter, ο Φλοριάν Κλενκ, δήλωσε σήμερα πως ο ένοπλος που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε χθες ήταν ένας 20χρονος που είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στην αυστριακή πρωτεύουσα και ήταν γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών επειδή ήταν ένας από τους 90 αυστριακούς ισλαμιστές που ήθελαν να ταξιδέψουν στη Συρία.

Ο Κούρτιν Σ. είχε «αλβανικές ρίζες», όμως οι γονείς του κατάγονταν από τη Βόρεια Μακεδονία, έγραψε ο Κλενκ στο Twitter, χωρίς να αναφέρει την πηγή της πληροφορίας αυτής. Η αστυνομία πίστευε πως δεν ήταν ικανός να σχεδιάσει επίθεση στη Βιέννη, πρόσθεσε ο Κλενκ.

Εξάλλου ενισχυμένοι έλεγχοι τέθηκαν σε ισχύ στα σύνορα ανάμεσα στη Γερμανία και την Αυστρία μετά τη χθεσινοβραδινή επίθεση και στο πλαίσιό τους διεξάγονται σημαντικές έρευνες για υπόπτους.

Δύο συλλήψεις

Δύο άτομα συνελήφθησαν στην πόλη Ζανκτ Πέλτεν στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιθέσεις της Βιένης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων APA.

Έκτακτο υπουργικό συμβούλιο και διάγγελμα Κουρτς

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς θα προεδρεύσει σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου σήμερα το πρωί και κατόπιν θα απευθύνει διάγγελμα στους πολίτες, μετά την τρομοκρατική ενέργεια στο κέντρο της Βιέννης χθες βράδυ.

Ο Κουρτς θα συνεδριάσει με τους υπουργούς του μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 09:00 (τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας) προτού κάνει το διάγγελμα στις 10:00 (11:00), μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων APA. Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Κουρτς χαρακτήρισε «επαγγελματίες» τους βαριά οπλισμένους δράστες και την τρομοκρατική επίθεση «αηδιαστική».

NEW: Public transport halted in #Vienna amidst multiple terror attacks. Security forces take over crucial public transport locations as terrorists are believed to have moved to the outer districts from the inner districts. (Delayed visuals) pic.twitter.com/ksQ6bbcIGb — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 2, 2020

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή ZiB Spezial, ο αυστριακός καγκελάριος τόνισε πως η επίθεση ήταν αναμφίβολα τρομοκρατική ενέργεια, ωστόσο συμπλήρωσε ότι τα κίνητρα των δραστών δεν είναι σαφή. Κατά τον επικεφαλής της κυβέρνησης, δεν είναι ακόμα σαφές εάν η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί μέσα στην ημέρα.

«Αυτή τη στιγμή βιώνουμε δύσκολες στιγμές για τη δημοκρατία μας», είπε νωρίτερα χθες βράδυ ο Κουρτς, ευχαριστώντας τα στελέχη της αστυνομίας και των πρώτων βοηθειών «που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για την ασφάλειά μας, ειδικά σήμερα».

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας Όσκαρ Ντόιτς ανέφερε ότι δεν είναι σαφές αν η συναγωγή και τα διπλανά γραφεία ήταν οι στόχοι της επίθεσης, δεδομένου ότι εκείνη την ώρα ήταν κλειστά.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε οι ένοπλες δυνάμεις να αναλάβουν τη φρούρηση κτιρίων στη Βιέννη, την ευθύνη για την οποία έχουν κανονικά οι δυνάμεις ασφαλείας, ώστε η αστυνομία να μπορεί να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των τρομοκρατών.

Βίντεο - σοκ με εκτέλεση εν ψυχρώ

Βίντεο που σοκαρει είδε το φως της δημοσιότητας από την επίθεση στη Βιέννη. Ο τρομοκράτης φαίνεται να συναντά στο διάβα του έναν περαστικό και δεν διαστάζει να γυρίσει και να τον εκτελέσει εν ψυχρώ. Στη συνέχεια, φεύγει αλλά φαίνεται να επιστρέφει και να τον πυροβολεί και πάλι, παρά το γεγονός ότι το θύμα ήταν πεσμένο στο δρόμο.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK — ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020

Τραμπ: Οι «σατανικές» τρομοκρατικές ενέργειες «πρέπει να σταματήσουν»

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε μέσω Twitter «ακόμη μια χαμερπή τρομοκρατική ενέργεια» στη Βιέννη, όπου χθες βράδυ ένοπλοι σκότωσαν δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν πολλούς άλλους, κρίνοντας πως αυτές οι «σατανικές επιθέσεις» πρέπει να σταματήσουν. «Προσευχόμαστε για τους πολίτες της Βιέννης έπειτα από ακόμη μια χαμερπή τρομοκρατική ενέργεια στην Ευρώπη. Αυτές οι σατανικές επιθέσεις εναντίον αθώων ανθρώπων πρέπει να σταματήσουν. Οι ΗΠΑ στέκουν στο πλευρό της Αυστρίας, της Γαλλίας και όλης της Ευρώπης στον αγώνα τους εναντίον των τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων των ριζοσπαστικοποιημένων ισλαμιστών τρομοκρατών», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικης δικτύωσης Twitter παραμονή των εκλογών.

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη είναι ενωμένοι ενάντια στην τρομοκρατία

Με τον καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς επικοινώνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον αυστριακό λαό για την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη. Ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο twitter εξέφρασε την συμπαράστασή του στον αυστριακό λαό αναφέροντας τα εξής: «Σοκαρισμένος από τις τρομερές επιθέσεις στη#Vienna. Έχω μεταφέρει στον @sebastiankurz την πλήρη αλληλεγγύη μας. Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους στη Βιέννη και τις αρχές που ασχολούνται με την κατάσταση. Οι καρδιές μας, είναι με τα θύματα και τους αγαπημένους τους. Η Ευρώπη είναι ενωμένη ενάντια στην τρομοκρατία».

Μήνυμα από Μακρόν σε γαλλικά και γερμανικά

«Εμείς, οι Γάλλοι, συμμεριζόμαστε το σοκ και τον πόνο του αυστριακού λαού που χτυπήθηκε απόψε από την τρομοκρατική επίθεση στην καρδιά της πρωτεύουσας, της Βιέννης. Μετά τη Γαλλία, μια ακόμη φίλη χώρα δέχεται επίθεση. Είναι η Ευρώπη μας. Οι εχθροί μας οφείλουν να γνωρίζουν πως θα λογοδοτήσουν. Δεν θα κάνουμε πίσω σε τίποτα», αναφέρει σε μήνυμά του ο Γάλλος Πρόεδρος.

Nous, Français, partageons le choc et la peine du peuple autrichien frappé ce soir par un attentat au cœur de sa capitale, Vienne. Après la France, c’est un pays ami qui est attaqué. C’est notre Europe. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer von der Österreicher nach einer Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

Σαρλ Μισέλ: Φρικτή επίθεση - Οι σκέψεις μου στα θύματα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα το βράδυ στην Βιέννη. «Η Ευρώπη καταδικάζει έντονα αυτή την άνανδρη ενέργεια που παραβιάζει τη ζωή και τις ανθρώπινες αξίες», ανέφερε σε tweet του ο Μισέλ. «Οι σκέψεις μου βρίσκονται με τα θύματα και το λαό της Βιέννης μετά από την φρικτή επίθεση σήμερα το βράδυ».