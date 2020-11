Αποκάλυψη σοκ: Ο μακελάρης της Βιέννης ήταν στη φυλακή γιατί ήθελε να ταξιδέψει για τη Συρία – Γιατί έμεινε ελεύθερος

Γνώριμος των αυστριακών αρχών ήταν όπως φαίνεται ο 20χρονος ισλαμιστής - τρομοκράτης που αιματοκύλισε την Βιέννη το βράδυ της Δευτέρας σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους πριν να πέσει και ο ίδιος νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Οπως αποκάλυψε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ το όνομα του τζιχαντιστή του Ισλαμικού Κράτους ήταν Φετζουλάι Κουτίμ (Fejzulai Kujtim).

Ο Κουτίμ κατά την ίδια ενημέρωση είχε καταδικαστεί σε 22 μήνες φυλάκιση στις 25 Απριλίου του 2019 επειδή ήθελε να μεταβεί στη Συρία για να ενταχθεί στο Iσλαμικό Κράτος αλλά είχε αποφυλακιστεί υπό όρους στις 5 Δεκεμβρίου του 2019.

Όπως εξήγησε λόγω της ηλικίας του είχε αντιμετωπιστεί με τη νομοθεσία περί ανηλίκων.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο 20χρονος, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Αυστρία αλλά έχει καταγωγή από τα Σκόπια, είχε κριθεί από την αυστριακή αστυνομία ως «ανίκανος να σχεδιάσει τρομοκρατικές επιθέσεις».

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΑΡΑ για την ώρα έχουν συλληφθεί δύο άτομα με τον υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας να κάνει λόγο για 15 έρευνες σε σπίτια υπόπτων και αρκετές συλλήψεις.

Η Bild μετέδωσε, επίσης, ότι ο δράστης της επίθεσης φέρεται να είχε προαναγγείλλει την επίθεσή του μέσω Instagram ποζάροντας μπροστά στο φακό με ένα όπλο Zastava M70, ένα πιστόλι και ένα μεγάλο μαχαίρι και να δίνει τον όρκο πίστης των τζιχαντιστών.

Ο τρομοκράτης ήταν βαριά οπλισμένος καθώς είχε αυτόματο όπλο, πιστόλι και μαχαίρι ενώ «εξουδετερώθηκε» στις 8:09, το απόγευμα της Δευτέρας εννέα λεπτά μετά την έναρξη της επίθεσής του.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 20χρονος ισλαμιστής ήταν ένας από τους 90 αυστριακούς ισλαμιστές που ήθελαν να ταξιδέψουν στη Συρία.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών ο τρομοκράτης είχε δύο διαβατήρια, το ένα αυστριακό και το άλλο από τα Σκόπια. «Ο δολοφόνος, που έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας μετά την τρομοκρατική επίθεση στο κέντρο της Βιέννης, ήταν 20 ετών, υποστηρικτής του Ισλαμικού Κράτους με ρίζες από τη Βόρεια Μακεδονία και σχετικό ποινικό μητρώο για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση».

Europe ignored radical islamic terrorism in India



They kept teaching us fake secularism , funding campaigns for fake human rights of terrorists



Now the same terror is knocking at their door



Hope they will now take it seriously #Vienna

note : graphic video pic.twitter.com/jP2k0oRWku