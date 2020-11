Εκλογές ΗΠΑ 2020: Πήρε το Μίσιγκαν και περιμένει τη Νεβάδα ο Μπάιντεν – Μπαράζ μηνύσεων από τον Τραμπ

Ο εκλογικός μαραθώνιος στις ΗΠΑ με φόντο το Οβάλ Γραφείο φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του με το εκλογικό αποτέλεσμα να αναμένεται με ενδιαφέρον σε κάθε «γωνιά» του πλανήτη. Για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, αυτή είναι πιθανότατα η πιο σημαντική εκλογική αναμέτρηση της ζωής τους. Την ίδια ώρα για τον υπόλοιπο πλανήτη, είναι μάλλον η πιο... ασυνήθιστη.

Όλο και πιο κοντά στη νίκη εμφανίζεται ο Τζο Μπάιντεν, μετά την επικράτησή του στην πολιτεία-κλειδί του Μίσιγκαν. Ύστερα από το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ο υποψήφιος με τους Δημοκρατικούς κερδίζει συνολικά 264 εκλέκτορες. Για να εκλεγεί πρόεδρος ένας υποψήφιος χρειάζεται να συγκεντρώσει 270 εκλέκτορες.

Λίγο μετά τη δήλωση του Μπάιντεν πως έχει την πεποίθηση ότι θα έχει κερδίσει την αναμέτρηση όταν θα έχουν καταμετρηθεί όλες οι ψήφοι, ο Τραμπ εμφανίσθηκε στον Λευκό Οίκο για να κηρύξει τη νίκη του και να πει πως οι δικηγόροι του θα προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ και ζήτησε να σταματήσει η καταμέτρηση των σπιστολικών ψήφων. Το νομικό επιτελείο του Μπάιντεν δηλώνει σε ετοιμότητα, χαρακτηρίζοντας «εξωφρενική» την «απειλή» Τραμπ.

Δείτε πως μετέδωσε το Newpost λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις:

01:21 Με καταμετρημένο το 86% στη Νεβάδα, ο Μπάιντεν προηγείται με 49,3%, έναντι 48,7% του Τραμπ

00:25 Ο Τραμπ συνεχίζει τα tweets και το Twitter να τα επισημαίνει

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,.....