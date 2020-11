Τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη - Αυτό είναι το πρόσωπο του δράστη

Το Ισλαμικό Κράτος φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για το τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά της Βιέννης, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Τις πληροφορίες μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο τη δήλωση της οργάνωσης στο Telegram, καθώς επίσης και δημοσιογράφος της ισραηλινής ραδιοτηλεόρασης.

#Breaking Islamic State official claims the #Vienna attack#IS pic.twitter.com/J3hJAJGefW