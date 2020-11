Συνεχίζουν τις προκλήσεις οι Τούρκοι: Νέα NAVTEX για το Barbaros στην Κυπριακή ΑΟΖ

Λίγη ώρα μετά την λήξη της πρώτης συνάντησης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας Ερσίν Τατάρ, που πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, η Τουρκία εξέδωσε νέα navtex για νέες παράνομες έρευνες του τουρκικού σεισμογραφικού Barbaros.

Η περιοχή που δεσμεύει η Άγκυρα είναι εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

H navtex εκδόθηκε από τον σταθμό της Αττάλειας

TURNHOS N/W : 1378/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 03-11-2020 23:34)

TURNHOS N/W : 1378/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND APOLLO MOON FROM 032101Z NOV 20 TO 162059Z FEB 21 IN AREA BOUNDED BY:

33 52.82 N - 030 39.30 E

33 55.22 N - 031 04.33 E

33 56.90 N - 031 21.47 E

33 53.12 N - 031 39.00 E

34 21.78 N - 031 38.53 E

34 20.87 N - 030 38.52 E

5 NM BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 162059Z FEB 21.

Συνεχίζει τις προκλήσεις ο Ακάρ

Στο μεταξύ νέα επίθεση στην Ελλάδα εξαπέλυσε νωρίτερα ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, κατηγορώντας τη χώρα μας για εγωισμό και κακομαθημένη συμπεριφορά ενώ απείλησε ότι δεν θα της περάσει στο θέμα των θαλασσών και της υφαλοκρηπίδας.

Μιλώντας για τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι πρέπει να επανεξεταστούν όλα τα θέματα, συμπεριλαμβανομένης και της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών.

«Έχουμε κάνει ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντά μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον. Εν προκειμένω έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε μέχρι τώρα με μεγάλες θυσίες και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Περιμένουμε από την γείτονά μας την Ελλάδα να εγκαταλείψει μία ώρα αρχύτερα την κακομαθημένη συμπεριφορά και τους εγωισμούς και να συμμορφωθεί με ό,τι επιτάσσει το διεθνές δίκαιο, οι συμφωνίες, το δίκαιο της θάλασσας, η διεθνής πρακτική, οι διεθνείς αποφάσεις, το δίκαιο της θάλασσας, η δικαιοσύνη, η ανθρωπιά και η ηθική. Πρέπει όλα να επανεξεταστούν, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού των νησιών, τα 6 και 10 μίλια του εναέριου χώρου των νησιών και των χωρικών υδάτων», ανέφερε σύμφωνα με το sigmalive.

Ο Χουλουσί Ακάρ σημείωσε ότι η Ελλάδα θα βρει την ηρεμία και την ειρήνη μόνο αν καταλήξει σε κάποια λύση με την Τουρκία. «Στο θέμα των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας, δεν θα γίνει αυτό που θέλετε εσείς, ούτε αυτό που λέει ένα πανεπιστήμιο ή ορισμένοι θα γίνει… Δεν θα σας επιτρέψουμε να καταπατήσετε από εγωισμό ορισμένα δικαιώματα και νόμους. Μιλάμε μόνο για έναν κοινό διαμοιρασμό με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισονομία, την δικαιοσύνη και την ηθική. Υπό αυτήν την έννοια, είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και διαπραγματεύσεις, είμαστε υπέρ της πολιτικής λύσης και σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά όπως είπαμε… Με αίσθημα δικαίου και δικαιοσύνης, με αυτή την προϋπόθεση. Εάν όχι, οι γείτονές μας πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν θα καταφέρουν να φτάσουν πουθενά με την εγωιστική προσέγγιση που έχουν λέγοντας ‘όλα δικά μου’. Αν το αντιληφθείτε, τότε η λύση είναι πολύ εύκολη. Μετά την λύση, οι γείτονές μας θα μπορούν να ζουν ήσυχα και ειρηνικά στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας. Διαφορετικά, όλοι πρέπει να μάθουν ότι δεν πρόκειται να χαρίσουμε τα δικαιώματά μας και το δίκιο μας. Ό,τι έπρεπε να κάνουμε, το έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με το ίδιο πείσμα και την ίδια αποφασιστικότητα. Θέλουμε όλοι να γνωρίζουν ότι δεν θα δεχτούμε καμία λύση πέρα από αυτή», δήλωσε, ενώ στην συνέχεια υπονόησε ότι η Ελλάδα έχει «επιθετικές» βλέψεις κατά των τουρκικών πλοίων και αυτός είναι ο λόγος που προστατεύει τόσο πολύ τα ερευνητικά της σκάφη στη Μεσόγειο», σημείωσε ακόμα.

«Όπως όλοι όσοι διαθέτουν μία κοινή λογική γνωρίζουν και έχουν αντιληφθεί, πρόκειται για εντελώς τεχνικές και επιστημονικές εργασίες, έρευνα γίνεται. Επειδή γίνονται σκέψεις για παρενοχλήσεις και παραβιάσεις, γι’ αυτό σπαταλούμε δυνάμεις, για να τα προστατεύσουμε και να τα συνοδεύσουμε. Γίνεται μία επιστημονική έρευνα. Κανονικά, αυτό το έργο πρέπει να πραγματοποιείται ήρεμα και να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρέμβαση, αλλά δυστυχώς υπάρχει», τόνισε ο κ. Ακάρ.

Στέλνοντας παράλληλα μήνυμα και προς την Ευρώπη και την Γαλλία, τους «τρίτους», όπως είπε, ο Χουλουσί Ακάρ τις κάλεσε να μην προβαίνουν σε βήματα πάνω από το μπόι τους.

«Πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν πρόκειται να φτάσουν πουθενά με μεροληπτικές και προκατειλημμένες προσεγγίσεις. Εάν θέλουν πραγματικά ειρήνη, πρέπει να γνωρίζουν ότι μόνο μια αντικειμενική προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε ίση προσέγγιση των δύο πλευρών. Το να έρχονται από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στην ανατολική Μεσόγειο για να κάνουν τους έξυπνους στην Τουρκία, που έχει μία ακτογραμμή 1870 χιλιομέτρων και να θέσουν κανόνες δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Τίποτα δεν μπορούν να πετύχουν. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό και όλοι πρέπει να σέβονται τα δικαιώματά μας. Κανείς δεν πρέπει να προσπαθήσει να επιχειρήσει το ο,τιδήποτε πάνω από την δύναμή του και το μπόι του. Αυτοί είναι δρόμοι αδιέξοδοι. Όλοι πρέπει να το γνωρίζουν, δεν παραχωρήσαμε δικαιώματά μας, ούτε πρόκειται να το κάνουμε», υπογράμμισε.