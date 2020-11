Εκλογές ΗΠΑ 2020 - Οι πρώτες δηλώσεις Τραμπ-Μπάιντεν: «Θα πάμε στο Ανώτατο Δικαστήριο» - «Χρειάζεται υπομονή»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε σήμερα «μεγάλη νίκη» για τον ίδιο στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, ανακοινώνοντας ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων, ενώ ο δημοκρατικός αντίπαλός του Τζο Μπάιντεν υποστήριξε πως θα «κερδίσει» αυτή την κούρσα και τόνισε ότι τον νικητή θα τον αναδείξει ο αμερικανικός λαός.

Να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντας «απάτη» τις επιστολικές ψήφους στις αμερικανικές εκλογές, στις πρώτες του δήλωσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ τονίζοντας ότι ο ίδιος είναι ο μεγάλος κερδισμένος στην εκλογική διαδικασία.

«Προσπαθούν να πάρουν το δικαίωμα ψήφου, δεν θα το επιτρέψουμε. Να ευχαριστήσω τη Μελάνια και όλη την ομάδα. Ετοιμαζόμαστε για έναν μεγάλο εορτασμό. Ήμασταν έτοιμοι και ξαφνικά αναβλήθηκα οι εορτασμοί. Κυριολεκτικά ήμασταν έτοιμοι να βγούμε έξω, να γιορτάσουμε τη νίκη και την επιτυχία. Ο ψηφοφόροι ήρθαν σε αριθμούς ρεκόρ για να μας υποστηρίξουν., Στη Φλόριντα δεν περιμέναμε να νικήσουμε, αλλά νικήσαμε με διαφορά. Νικήσαμε στο Οχάιο, στο Τέξας, με διαφορά 700.000 ψήφων και ακόμα δεν το χουν βάλει στους υπολογισμούς. Πιστεύουμε ότι νικήσαμε και στη Τζόρτζια. Δεν μπορούν να μας φθάσουν. Μάλλον έχουμε νικήσει και στη Βόρεια Καρολίνα. Δεν μπορούν να μας φθάσουν. Στην Αριζόνα έχουμε ακόμα πολύ "ψωμί".

Είναι πιθανόν να νικήσουμε κι εκεί. Τώρα καταμετρώνται οι ψήφοι στις περιοχές "Τραμπ". Θα ήταν ωραία να πάρουμε την Αριζόνα, αλλά δεν τη χρειαζόμαστε. Είμαστε μπροστά στη Πενσυλβάνια με τρομακτική διαφορά. Είμαστε μπροστά 690.000 ψήφους. Εχουμε κερδίσει στο Μίσιγκαν με διαφορά 300.000 ψήφους. Και μάλιστα δεν τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Κερδίσαμε στο Τέξας. Αναβλήθηκε λέει ο εορτασμός. Τι έγινε; Ξέρουν ότι δεν μπορούν να νικήσουν και λένε οι αντίπαλοί μας, ας πάμε στο δικαστήριο. Η Φλόριντα ήταν μια τρομακτική νίκη για μας.

Αυτή είναι μια απάτη στην αμερικανική κοινή γνώμη. Ήμασταν έτοιμοι να νικήσουμε αυτές τις εκλογές και πραγματικά τις κερδίσαμε. Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της ψηφοφορίας. Είναι μία απάτα. Θα πάμε στο ανώτατο δικαστήριο και θα ζητήσουμε να σταματήσει η καταμέτρηση. Δεν θέλουμε να βάζουμε νέες ψήφους στις 4 το πρωί. Είναι μία λυπηρή στιγμή. Σε ό,τι με αφορά, ήδη έχουμε κερδίσει.

Νωρίτερα, στην πρώτη αντίδραση μετά το κλείσιμο της κάλπης στις εκλογές ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε στο Twitter:

«Είμαστε πολύ δυνατοί, αλλά προσπαθούν να κλέψουν τη νίκη. Δεν θα τους αφήσουμε ποτέ να το κάνουν. Κανείς δεν μπορεί να ψηφίσει αφότου κλείσουν οι κάλπες».

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά το κλείσιμο της κάλπης στις ΗΠΑ προχώρησε αργά το βράδυ των εκλογών (ώρα Ηνωμένων Πολιτειών) ο Τζο Μπάιντεν.

«Αισθανόμαστε πολύ καλά. Πιστεύουμε ότι ήδη έχουμε κερδίσει την Αριζόνα. Είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα» είπε μπροστά από ένα πλήθος που ζητωκραύγαζε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη Μινεσότα και τη Τζόρτζια, τις οποίες όπως είπε όλα δείχνουν ότι κερδίζει.

«Θα χρειαστεί χρόνο για να καταμετρηθούν όλες οι ψήφοι» εξήγησε και συμπλήρωσε πως «αύριο το πρωί θα γνωρίζουμε τα αρχικά αποτελέσματα». «Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα» υπογράμμισε.

«Κάθε φορά που βγαίνω από το σπίτι του παππού μου παραμένω πιστός σε αυτά που πιστεύω και καλώ και εσάς να κάνετε το ίδιο» κατέληξε και ευχαρίστησε τους πάντες.

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz

Λίγο αργότερα, σε νέο tweet έγραψε: «Δεν επαφίεται ούτε σε εμένα, ούτε στον Ντόναλντ Τραμπ να ανακηρύξει τον νικητή αυτών των εκλογών. Επαφίεται στους ψηφοφόρους».

It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place.