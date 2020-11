Εκλογές ΗΠΑ 2020: Ποιος πρωθυπουργός έσπευσε να συγχαρεί τον Τραμπ για την... εκλογή του

Ο Σλοβένος πρωθυπουργός Γιάνεζ Γιάνσα συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για την ξεκάθαρη νίκη, όπως τη χαρακτήρισε σε ανάρτησή του στο Twitter, στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε τη νίκη του πριν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίσθηκε σήμερα πως νίκησε τον δημοκρατικό αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν ενώ εκατομμύρια ψήφοι δεν έχουν ακόμη καταμετρηθεί σε μια κούρσα για τον Λευκό Οίκο, η οποία εξελίσσεται στήθος με στήθος και δεν θα έχει κριθεί έως ότου μια χούφτα πολιτείες ολοκληρώσουν την καταμέτρηση των ψήφων μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες.

«Είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι ο αμερικανικός λαός εξέλεξε τους @realDonaldTrump (Ντόναλντ Τραμπ) @Mike_Pence (Μάικ Πενς) για #4ακόμαχρόνια», δήλωσε ο ηγέτης της Σλοβενίας, που είναι η πατρίδα της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ.

«Όσο περισσότερες οι καθυστερήσεις και άρνηση των γεγονότων από τα #MSM (κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης), τόσο μεγαλύτερος ο τελικός θρίαμβος για τον #POTUS (πρόεδρο των ΗΠΑ)», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιάνσα, ένας δεξιός πολιτικός που είχε εκφράσει τη στήριξή του προς τον Τραμπ ενόψει των εκλογών. «Συγχαρητήρια @GOP (ρεπουμπλικανικό κόμμα) για ισχυρά αποτελέσματα σε όλες τις ΗΠΑ».

It’s pretty clear that American people have elected ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@Mike_Pence⁩ for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations ⁦@GOP⁩ for strong results across the #US ⁦@idualliance⁩ ⁦ pic.twitter.com/vzSwt9TBeF