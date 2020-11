Εκλογές ΗΠΑ 2020: Αυτό θα πει σασπένς! Πού συγκέντρωσαν ακριβώς το ίδιο ποσοστό Μπάιντεν και Τραμπ

Στη Νεβάδα, με το 85% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί μέχρι τώρα, ο Ντοναλντ Τραμπ συγκεντρώνει το 49% και ο Τζο Μπάιντεν το 49%, σύμφωνα με το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Edison Research.

Η Νεβάδα δεν θα επαναλάβει την καταμέτρηση των ψήφων έως τις 9.00 π.μ. τοπική ώρα της Πέμπτης, σύμφωνα με το ινστιτούτο.

I got Chuck Todd to say #WeMatter so I will get a few hours of shut eye. No more #s from NV until Nov. 5, they say. They plan to count today, post results Thurs. AM. I will move heaven and earth to change that!



Thanks for following. Support @TheNVIndy! https://t.co/weVRBaRx06