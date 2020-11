Εκλογές ΗΠΑ 2020 - Με κομμένη την ανάσα: Ο Τραμπ αμφισβητεί το αποτέλεσμα και επιδίδεται σε παραλήρημα

Νέες υπόνοιες για νοθεία αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών που τις τελευταίες ώρες δείχνουν ελαφρύ προβάδισμα του Τζο Μπάιντεν σε μερικές πολιτείες κλειδιά όπως το Μίσιγκαν.

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «πολύ περίεργη» τη στροφή του εκλογικού αποτελέσματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το tweet του Τραμπ επισημάνθηκε από το Twitter ως αμφισβητούμενο και παραπλανητικό σχετικά με τις εκλογές.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!