Εκλογές ΗΠΑ 2020: Μία πολιτεία πριν ανοίξει η πόρτα του Λευκού Οίκου για τον Μπάιντεν

Η έκβαση των αμερικανικών προεδρικών εκλογών παρέμενε μετέωρη το βράδυ της Τετάρτης σε πολιτείες-«κλειδιά», όπου η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων συνεχιζόταν και η κούρσα παρέμενε πολύ αμφίρροπη για να ανακηρυχθεί νικητής. Η εκστρατεία του Τραμπ εξαπέλυσε πολυμέτωπη νομική επίθεση σε αρκετές από τις πολιτείες-πεδία μάχης μετά τις αμφίρροπες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ζητώντας να σταματήσει η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων. Οι Ρεπουμπλικάνοι οδεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας των ΗΠΑ κάτι που αν δεν ανατραπεί και εκελεγεί ο Μπάιντεν θα του προκαλούσε πολλά και βαθιά προβλήματα, αφού θα εμπόδιζε μεγάλο μέρος της νομοθετικής του ατζέντας.

Κάθε πολιτεία αναδεικνύει έναν ορισμένο αριθμό εκλεκτόρων. Με αυτές που έχουν κριθεί ως αυτό το στάδιο, ο Τζο Μπάιντεν έχει συγκεντρώσει 264 εκλεκτορικές ψήφους και ο Ντόναλντ Τραμπ 214. Χρειάζονται 270 για την επικράτηση.

Οι τρεις εκλέκτορες της Αλάσκας δεν έχουν ακόμη κριθεί, πάντως κανένας Δημοκρατικός δεν έχει επικρατήσει σε αυτήν εδώ και δεκαετίες και δεν θεωρείται πως υπάρχουν και πολλές αμφιβολίες για το ποιος θα κερδίσει. Το σασπένς αντιθέτως καλά κρατεί σε τέσσερις άλλες:

Διακυβεύονται 16 εκλέκτορες.

Έχει καταμετρηθεί το 94% των ψήφων στη νοτιοανατολική πολιτεία, που παραδοσιακά ψηφίζει Ρεπουμπλικάνους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μπροστά το βράδυ της Τρίτης, αλλά το προβάδισμά του συρρικνώθηκε χθες και αμερικανικά ΜΜΕ αναμένουν εξαιρετικά αμφίρροπη κατάληξη.

Ως εδώ ο απερχόμενος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πιστώνεται το 50% των ψήφων έναντι 48,8% του Δημοκρατικού αντιπάλου του.

Οι τοπικές αρχές έχουν διαβεβαιώσει πως η καταμέτρηση θα ολοκληρωθεί το βράδυ.

Κατέθεσε προσφυγή ο Τραμπ

Ωστόσο, δικηγόροι της εκστρατείας για την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγαν στη δικαιοσύνη στην πολιτεία Τζόρτζια απαιτώντας να ανασταλεί η καταμέτρηση ψηφοδελτίων που κατατέθηκαν για τις προεδρικές εκλογές, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

Διακυβεύονται 6 εκλέκτορες.

Έχει καταμετρηθεί το 86% των ψήφων στη δυτική πολιτεία, μεγάλο μέρος της οποίας καλύπτεται από έρημο. Οι ψηφοφόροι σε αυτήν είχαν επιλέξει τη Χίλαρι Κλίντον το 2016.

Ο Τζο Μπάιντεν προηγείται προς το παρόν, με το 49,3% των ψήφων, έναντι 48,7% του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι τοπικές αρχές έκαναν γνωστό αρχικά το πρωί χθες Τετάρτη πως δεν θα ανακοινώσουν νεότερα αποτελέσματα πριν από σήμερα Πέμπτη.

Ωστόσο αργότερα ανέφεραν πως θα τα δημοσιοποιήσουν το βράδυ της Τετάρτης λόγω του «μεγάλου ενδιαφέροντος» που συγκεντρώνουν.

Τα τελικά αποτελέσματα — που ενδέχεται να ανοίξουν την πόρτα του Λευκού Οίκου στον Τζο Μπάιντεν — δεν θα είναι πάντως γνωστά πριν από την Πέμπτη το πρωί (τοπική ώρα).

Διακυβεύονται 20 εκλέκτορες.

Έχει καταμετρηθεί το 86% των ψήφων σε αυτή τη βιομηχανική βορειοανατολική πολιτεία της λεγόμενης Rust Belt (της «ζώνης της σκουριάς», όπως αποκαλείται η περιοχή λόγω της αποβιομηχάνισης από τη δεκαετία του 1980), όπου έκαναν εντατικά εκστρατεία και οι δύο αντίπαλοι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέθετε ακόμη άνετο προβάδισμα το βράδυ της Τετάρτης (συγκέντρωνε το 51,4% των ψήφων, έναντι ενός 47,3% του Τζο Μπάιντεν) όμως, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η ενσωμάτωση μεγάλου αριθμού επιστολικών ψήφων θα ανεβάσει πολύ το ποσοστό του Μπάιντεν, που κατάγεται από την Πενσιλβάνια.

Οι τοπικές αρχές ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν την καταμέτρηση ως αύριο Παρασκευή.

Διακυβεύονται 15 εκλέκτορες.

Έχει καταμετρηθεί το 95% των ψήφων στη νοτιοανατολική πολιτεία, που παραδοσιακά ψηφίζει Ρεπουμπλικάνους.

Προς το παρόν έχει προβάδισμα ο Ντόναλντ Τραμπ (50,1%) επί του Τζο Μπάιντεν (48,6%), όμως οι επιστολικές ψήφοι, που μπορούσαν να κατατεθούν ως την ημέρα των εκλογών (3η Νοεμβρίου) το αργότερο γίνονται αποδεκτές και μπορούν να καταμετρηθούν εκεί μέχρι και τη 12η Νοεμβρίου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι οδεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας των ΗΠΑ, καθώς η γερουσιάστρια Σούζαν Κόλινς, που φερόταν να κινδυνεύει, εξασφαλίζει την επανεκλογή της στο Μέιν, ενώ άλλα στελέχη της Γερουσίας που ανήκουν στο GOP παραμένουν μπροστά από τους Δημοκρατικούς αντιπάλους τους στις λιγοστές κούρσες που δεν έχουν κριθεί.

Οι Δημοκρατικοί, που ενόψει εκλογών πιστευόταν πως είχαν καλές πιθανότητες να αποκτήσουν πλειοψηφία στο σώμα, κερδίζουν μόνο μία έδρα μέχρι εδώ και οι πιθανότητές τους να αυξήσουν το μέγεθος της κοινοβουλευτικής τους ομάδας εξανεμίζονται, παρ’ όλο το προβάδισμα που διέθεταν σε διαθέσιμα κεφάλαια τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής εκστρατείας.

Οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν πλειοψηφία 53 εδρών έναντι 47 των Δημοκρατικών στη Γερουσία. Για να εξασφαλίσουν τον έλεγχο του σώματος, οι Δημοκρατικοί καλούνταν να αποσπάσουν τρεις έδρες από τους αντιπάλους τους αν ο Τζο Μπάιντεν εκλεγόταν πρόεδρος και η Κάμαλα Χάρις αντιπρόεδρος με ψήφο στο σώμα. Αν ο Μπάιντεν έχανε από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, θα χρειαζόταν να αποσπάσουν τέσσερις έδρες.

Στις αναμετρήσεις για πέντε έδρες στη Γερουσία που δεν έχουν κριθεί ακόμη οι Ρεπουμπλικάνοι προηγούνται σε Αλάσκα, Τζόρτζια και Βόρεια Καρολίνα, ενώ ο Δημοκρατικός υποψήφιος Γκάρι Πίτερς προηγείται οριακά του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του Τζον Τζέιμς στο Μίσιγκαν.

Μια δεύτερη αναμέτρηση στην Τζόρτζια οδεύει σε δεύτερο γύρο, την 5η Ιανουαρίου, ανάμεσα στη Ρεπουμπλικανή γερουσιάστρια Κέλι Λέφλερ και τον Δημοκρατικό Ράφαελ Γουόρνοκ.

Η καλύτερη είδηση της ημέρας για τους Ρεπουμπλικάνους ήρθε από το Μέιν όπου η 67χρονη Κόλινς, που ανήκει στη μετριοπαθή πτέρυγα του κόμματος και πιστευόταν ότι όδευε σε ήττα, κατήγαγε νίκη-έκπληξη έναντι της Δημοκρατικής Σάρας Γκίντιον, 48 ετών, προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Μέιν.

Η Κόλινς είπε πως εκλαμβάνει τη νίκη της ως «έγκριση της σκληρής δουλειάς της» στην Ουάσινγκτον «για τους πολίτες στο Μέιν».

Οι Δημοκρατικοί απέσπασαν τις έδρες της γερουσιάστριας Μάρθας ΜακΣάλι (Αριζόνα) και του γερουσιαστή Κόρι Γκάρντνερ (Κολοράντο), αλλά έχασαν αυτή του Νταγκ Τζόουνς (Αλαμπάμα).

Ο δρόμος των Δημοκρατικών προς τη νίκη στένεψε ακόμα περισσότερο καθώς η γερουσιάστρια Τζόνι Ερνστ (Άιοβα) και οι γερουσιαστές Στιβ Ντέινς (Μοντάνα), Τζον Κόρνιν (Τέξας) και Λίντσεϊ Γκρέιαμ (Νότια Καρολίνα), που θεωρούνταν ευάλωτοι, επανεξελέγησαν.

Οι Ρεπουμπλικάνοι διατήρησαν εξάλλου μια έδρα στο Κάνσας, όπου ο Ρεπουμπλικάνος Ρότζερ Μάρσαλ επικράτησε της Δημοκρατικής Μπάρμπαρας Μπολιέ.

Αν η Γερουσία παρέμενε υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων, θα προκαλούσε πολλά και βαθιά προβλήματα στον Μπάιντεν στην περίπτωση που κέρδιζε τις εκλογές, αφού θα εμπόδιζε μεγάλο μέρος της νομοθετικής του ατζέντας, ιδίως ως προς την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης της περίθαλψης και τις προσπάθειες αποτροπής της κλιματικής αλλαγής. Παρόμοια εμπόδια θα αντιμετώπιζε εάν εκλεγόταν ο Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς οι Δημοκρατικοί διατηρούν, αν και μικρότερη, πλειοψηφία.

Η κούρσα για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν επικρίθηκε από τον Τραμπ καθώς η ισορροπία μεταβαλλόταν υπέρ των Δημοκρατικών.

«Φαίνεται πως στο Μίσιγκαν ανακάλυψαν τα ψηφοδέλτια που χρειάζονταν για να διώξουν έναν θαυμάσιο νέο, τον Τζον Τζέιμς, από τη Γερουσία. Τι φρικτό πράγμα είναι αυτό που γίνεται!», ανέφερε ο ένοικος του Λευκού Οίκου μέσω Twitter.

Wow! It looks like Michigan has now found the ballots necessary to keep a wonderful young man, John James, out of the U.S. Senate. What a terrible thing is happening!