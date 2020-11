Ξεχειμωνιάζει στην κυπριακή ΑΟΖ το Barbaros - Η νέα τουρκική Navtex και η οργισμένη αντίδραση της Κύπρου

Στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου για ολόκληρο τον χειμώνα σκοπεύει να παραμείνει το τουρκικό σκάφος Barbaros, σύμφωνα με τη νέα NAVTEX που εξέδωσε η τουρκική πλευρά.

Σύμφωνα με το philenews.con, το βράδυ της Τρίτης ο σταθμός της Αττάλειας στο πλαίσιο μιας προσφιλούς στην Τουρκία τακτικής, εξέδωσε νέα NAVTEX δεσμεύοντας περιοχή εντός της Κυπριακής ΑΟΖ για έρευνες του τουρκικού πλοίου έως τις 16 Φεβρουαρίου.

Η νέα τουρκική NAVTEX:

«TURNHOS N/W : 1378/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 03-11-2020 23:34)

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND APOLLO MOON FROM 032101Z NOV 20 TO 162059Z FEB 21 IN AREA BOUNDED BY:

33 52.82 N – 030 39.30 E

33 55.22 N – 031 04.33 E

33 56.90 N – 031 21.47 E

33 53.12 N – 031 39.00 E

34 21.78 N – 031 38.53 E

34 20.87 N – 030 38.52 E

5 NM BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 162059Z FEB 21».

Με αντι-NAVTEX απαντά η Κύπρος

Με αντι-NAVTEX που εξέδωσε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), η Κυπριακή Δημοκρατία απαιτεί όπως το τουρκικό σκάφος Barbaros να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές του εντός της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Στην κυπριακή NAVTEX σημειώνεται πως η τουρκική NAVTEX για έρευνες του Barbaros και των υποστηρικτικών του σκαφών TANUX 1 και APOLLO MOON στην Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου αναφέρεται σε μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη επιχείρηση στην ΑΟΖ και στην υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Αυτή η ενέργεια αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διαδικασιών θαλάσσιας ασφάλειας και είναι επίσης ποινικό αδίκημα με βάση τους νόμους τη Κυπριακής Δημοκρατίας», σημειώνεται. Η Κυπριακή Δημοκρατία, προστίθεται στη NAVTEX, απαιτεί από το πλοίο Barbaros να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές του.

Η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας χθες προχώρησε σε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την εξαγγελία από μέρους της Τουρκίας νέων παράνομων σεισμικών ερευνών εντός της κυπριακής υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και το εθιμικό Διεθνές Δίκαιο».

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η παράνομη τουρκική NAVTEX που εκδόθηκε προς τούτο αργά την Τρίτη το βράδυ, δεσμεύει μέρος της θαλάσσιας περιοχής η οποία έχει νομίμως οριοθετηθεί μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Αιγύπτου, με διμερή Συμφωνία Οριοθέτησης ΑΟΖ το 2003, και αφορά τμήματα των θαλάσσιων Τεμαχίων 5 και 6 της κυπριακής ΑΟΖ, εκ των οποίων το δεύτερο έχει νομίμως αδειοδοτηθεί σε ευρωπαϊκές εταιρείες.

«Με τη νέα αυτή καθόλα προκλητική ενέργεια, η Τουρκία συνεχίζει να συμπεριφέρεται ως κατά συρροή παραβάτης του Διεθνούς Δικαίου, και αρνείται πεισματικά να συμμορφωθεί με τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας να τερματίσει τις παράνομες ενέργειες και να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας», τονίζεται.

Σημειώνεται ακόμη ότι οι νέες παράνομες σεισμικές έρευνες της Τουρκίας συνιστούν παράλληλα μια ακόμα ένδειξη περιφρόνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι μόλις πρόσφατα, μετά από διεξοδική συζήτηση σε επίπεδο ηγετών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τοποθετήθηκε ξεκάθαρα επί του θέματος, καλώντας, μεταξύ άλλων, την Τουρκία να απέχει από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των Κρατών Μελών της ΕΕ, με δέσμευση μάλιστα να επανέλθει για επαναξιολόγηση της όλης συμπεριφοράς της Άγκυρας, τον προσεχή Δεκέμβριο.

«Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από την Τουρκία πως ανάλογες ενέργειες δεν συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος που θα πρέπει να υπάρξει για έναν δημιουργικό διάλογο για επίλυση του κυπριακού προβλήματος», καταλήγει η ανακοίνωση.