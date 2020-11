Εκλογές ΗΠΑ 2020: Έξι εκλέκτορες θέλει ο Μπάιντεν - Δικαστικό ανταρτοπόλεμο άρχισε ο Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο, βρισκόταν χθες Τετάρτη επί θύραις του Λευκού Οίκου, έπειτα από δύο πολύτιμες νίκες σε πολιτείες-κλειδιά επί του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από την πλευρά του έχει αρχίσει δικαστικό ανταρτοπόλεμο.

Με το Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν στην τσέπη, τη δεύτερη και την τρίτη πολιτεία που απέσπασε από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την Αριζόνα, ο Μπάιντεν έχει εξασφαλίσει ως εδώ 264 εκλέκτορες. Αν κερδίσει στη Νεβάδα (6), φθάνει τον μαγικό αριθμό 270 και θα είναι ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Εξάλλου, αρκετές ακόμη πολιτείες-κλειδιά δεν έχουν ακόμα κριθεί. Στην Πενσιλβάνια (20 εκλέκτορες), με το 89% των ψήφων καταμετρημένο, ο Τραμπ συγκέντρωνε το 50,7% των ψήφων και ο Μπάιντεν το 48,1%, σύμφωνα με την Edison Research, διέθετε προβάδισμα περίπου 220.000 ψήφων που όμως ενδέχεται να εξανεμιστεί όταν καταμετρηθούν οι επιστολικές ψήφοι. Όσες έχουν καταμετρηθεί ήδη είναι στην πλειοψηφία τους υπέρ του Μπάιντεν.

Για πρώτη φορά από το 2000, οι Αμερικανοί δεν έμαθαν το όνομα του επόμενου προέδρου τους, που θα ορκιστεί την 20ή Ιανουαρίου 2021, την επομένη των εκλογών.

«Δεν είμαι εδώ για να διακηρύξω ότι νικήσαμε, αλλά για να σας πω ότι όταν τελειώσει η καταμέτρηση, πιστεύουμε ότι θα είμαστε οι νικητές», είπε χθες ο Τζο Μπάιντεν σε σύντομη ομιλία του στο προπύργιό του στο Ουίλμινγκτον, στο Ντέλαγουερ.

Αφού γίνει γνωστό το αποτέλεσμα, είπε, θα είναι καιρός «να αφήσουμε τις επιθετικές ομιλίες της προεκλογικής εκστρατείας πίσω μας», συνέχισε, αποπειρώμενος να φανεί ενωτικός στη βαθιά διχασμένη χώρα. Για να προχωρήσουμε πρέπει να σταματήσουμε να μεταχειριζόμαστε τους αντιπάλους μας σαν εχθρούς», πρόσθεσε.

Από πλευράς Τραμπ, η προεκλογική του εκστρατεία ανακοίνωσε σειρά προσφυγών στη δικαιοσύνη, ιδίως στο Ουισκόνσιν, όπου κέρδισε ο Μπάιντεν με διαφορά μικρότερη από 1% σύμφωνα με τα σχεδόν οριστικά αποτελέσματα. Οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν ανακαταμέτρηση και απαιτούν τοπικός δικαστής να εξετάσει εκ νέου τα ψηφοδέλτια.

Κατέθεσαν επίσης προσφυγή για να σταματήσει η καταμέτρηση σε άλλη πολιτεία-κλειδί, την Πενσιλβάνια, και στην Τζόρτζια.

Ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, σε διάγγελμά του που προκάλεσε μάλλον σύγχυση, ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Στην αμφίρροπη πολιτεία Αριζόνα, με καταμετρημένο το 86% του εκτιμώμενου αριθμού των ψήφων για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν συγκεντρώνει το 50,5% έναντι 48,1% για τον απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο μεταξύ μια ομάδα υποστηρικτών του Τραμπ, κάποιοι από τους οποίους ήταν οπλισμένοι με τουφέκια και πιστόλια, συγκεντρώθηκε έξω από εκλογικό κέντρο στην Αριζόνα χθες Τετάρτη το βράδυ, καθώς είχαν διαδοθεί φήμες ότι οι ψήφοι υπέρ του Ρεπουμπλικάνου προέδρου δεν καταμετρώνται σκοπίμως.

Φωνάζοντας “Σταματήστε την κλοπή!” και “Μετρήστε την ψήφο μου!”, οι διαδηλωτές –οι περισσότεροι από τους οποίους δεν φορούσαν μάσκα-- συγκεντρώθηκαν μπροστά από το εκλογικό κέντρο στην Μαρικόπα του Φοίνιξ.

Την βράδυ των εκλογών το Fox News και το Associated Press ανακοίνωσαν ότι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών κέρδισε στην Αριζόνα, αν και είχε καταμετρηθεί λίγο περισσότερο από το 70% των ψήφων, κάτι που εξόργισε τον Τραμπ και τους συμβούλους του.

Περίπου 200 διαδηλωτές φώναζαν “Ντροπή στο Fox!”, ενώ άλλοι δήλωσαν ότι πήγαν στο σημείο μετά το tweet του Μάικ Τσέρνοβιτς, ενός ακροδεξιού ακτιβιστή.

Αντίστοιχες σκηνές εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στο κέντρο του Ντιτρόιτ, όπου τοπικοί αξιωματούχοι εμπόδισαν περίπου 30 άτομα, κυρίως Ρεπουμπλικάνους, να εισέλθουν σε αίθουσα όπου γινόταν καταμέτρηση ψηφοδελτίων εν μέσω αβάσιμων φημών ότι η διαδικασία είχε αλλοιωθεί.

Διακυβεύονται 16 εκλέκτορες.

Έχει καταμετρηθεί το 94% των ψήφων στη νοτιοανατολική πολιτεία, που παραδοσιακά ψηφίζει Ρεπουμπλικάνους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μπροστά το βράδυ της Τρίτης, αλλά το προβάδισμά του συρρικνώθηκε χθες και αμερικανικά ΜΜΕ αναμένουν εξαιρετικά αμφίρροπη κατάληξη.

Ως εδώ ο απερχόμενος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πιστώνεται το 50% των ψήφων έναντι 48,8% του Δημοκρατικού αντιπάλου του.

Οι τοπικές αρχές έχουν διαβεβαιώσει πως η καταμέτρηση θα ολοκληρωθεί το βράδυ.

Διακυβεύονται 6 εκλέκτορες.

Έχει καταμετρηθεί το 86% των ψήφων στη δυτική πολιτεία, μεγάλο μέρος της οποίας καλύπτεται από έρημο. Οι ψηφοφόροι σε αυτήν είχαν επιλέξει τη Χίλαρι Κλίντον το 2016.

Ο Τζο Μπάιντεν προηγείται προς το παρόν, με το 49,3% των ψήφων, έναντι 48,7% του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι τοπικές αρχές έκαναν γνωστό αρχικά το πρωί χθες Τετάρτη πως δεν θα ανακοινώσουν νεότερα αποτελέσματα πριν από σήμερα Πέμπτη.

Ωστόσο αργότερα ανέφεραν πως θα τα δημοσιοποιήσουν το βράδυ της Τετάρτης λόγω του «μεγάλου ενδιαφέροντος» που συγκεντρώνουν.

Τα τελικά αποτελέσματα — που ενδέχεται να ανοίξουν την πόρτα του Λευκού Οίκου στον Τζο Μπάιντεν — δεν θα είναι πάντως γνωστά πριν από την Πέμπτη το πρωί (τοπική ώρα).

Διακυβεύονται 20 εκλέκτορες.

Έχει καταμετρηθεί το 89% των ψήφων σε αυτή τη βιομηχανική βορειοανατολική πολιτεία της λεγόμενης Rust Belt (της «ζώνης της σκουριάς», όπως αποκαλείται η περιοχή λόγω της αποβιομηχάνισης από τη δεκαετία του 1980), όπου έκαναν εντατικά εκστρατεία και οι δύο αντίπαλοι.

Με το 89% των ψήφων καταμετρημένο, ο Τραμπ συγκέντρωνε το 50,7% των ψήφων και ο Μπάιντεν το 48,1%, σύμφωνα με την Edison Research, διέθετε προβάδισμα περίπου 220.000 ψήφων που όμως ενδέχεται να εξανεμιστεί όταν καταμετρηθούν οι επιστολικές ψήφοι. Όσες έχουν καταμετρηθεί ήδη είναι στην πλειοψηφία τους υπέρ του Μπάιντεν.

Οι τοπικές αρχές ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν την καταμέτρηση ως αύριο Παρασκευή.

Διακυβεύονται 15 εκλέκτορες.

Έχει καταμετρηθεί το 95% των ψήφων στη νοτιοανατολική πολιτεία, που παραδοσιακά ψηφίζει Ρεπουμπλικάνους.

Προς το παρόν έχει προβάδισμα ο Ντόναλντ Τραμπ (50,1%) επί του Τζο Μπάιντεν (48,6%), όμως οι επιστολικές ψήφοι, που μπορούσαν να κατατεθούν ως την ημέρα των εκλογών (3η Νοεμβρίου) το αργότερο γίνονται αποδεκτές και μπορούν να καταμετρηθούν εκεί μέχρι και τη 12η Νοεμβρίου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι οδεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας των ΗΠΑ, καθώς η γερουσιάστρια Σούζαν Κόλινς, που φερόταν να κινδυνεύει, εξασφαλίζει την επανεκλογή της στο Μέιν, ενώ άλλα στελέχη της Γερουσίας που ανήκουν στο GOP παραμένουν μπροστά από τους Δημοκρατικούς αντιπάλους τους στις λιγοστές κούρσες που δεν έχουν κριθεί.

Οι Δημοκρατικοί, που ενόψει εκλογών πιστευόταν πως είχαν καλές πιθανότητες να αποκτήσουν πλειοψηφία στο σώμα, κερδίζουν μόνο μία έδρα μέχρι εδώ και οι πιθανότητές τους να αυξήσουν το μέγεθος της κοινοβουλευτικής τους ομάδας εξανεμίζονται, παρ’ όλο το προβάδισμα που διέθεταν σε διαθέσιμα κεφάλαια τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής εκστρατείας.

Οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν πλειοψηφία 53 εδρών έναντι 47 των Δημοκρατικών στη Γερουσία. Για να εξασφαλίσουν τον έλεγχο του σώματος, οι Δημοκρατικοί καλούνταν να αποσπάσουν τρεις έδρες από τους αντιπάλους τους αν ο Τζο Μπάιντεν εκλεγόταν πρόεδρος και η Κάμαλα Χάρις αντιπρόεδρος με ψήφο στο σώμα. Αν ο Μπάιντεν έχανε από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, θα χρειαζόταν να αποσπάσουν τέσσερις έδρες.

Στις αναμετρήσεις για πέντε έδρες στη Γερουσία που δεν έχουν κριθεί ακόμη οι Ρεπουμπλικάνοι προηγούνται σε Αλάσκα, Τζόρτζια και Βόρεια Καρολίνα, ενώ ο Δημοκρατικός υποψήφιος Γκάρι Πίτερς προηγείται οριακά του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του Τζον Τζέιμς στο Μίσιγκαν.

Μια δεύτερη αναμέτρηση στην Τζόρτζια οδεύει σε δεύτερο γύρο, την 5η Ιανουαρίου, ανάμεσα στη Ρεπουμπλικανή γερουσιάστρια Κέλι Λέφλερ και τον Δημοκρατικό Ράφαελ Γουόρνοκ.

Η καλύτερη είδηση της ημέρας για τους Ρεπουμπλικάνους ήρθε από το Μέιν όπου η 67χρονη Κόλινς, που ανήκει στη μετριοπαθή πτέρυγα του κόμματος και πιστευόταν ότι όδευε σε ήττα, κατήγαγε νίκη-έκπληξη έναντι της Δημοκρατικής Σάρας Γκίντιον, 48 ετών, προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Μέιν.

Η Κόλινς είπε πως εκλαμβάνει τη νίκη της ως «έγκριση της σκληρής δουλειάς της» στην Ουάσινγκτον «για τους πολίτες στο Μέιν».

Οι Δημοκρατικοί απέσπασαν τις έδρες της γερουσιάστριας Μάρθας ΜακΣάλι (Αριζόνα) και του γερουσιαστή Κόρι Γκάρντνερ (Κολοράντο), αλλά έχασαν αυτή του Νταγκ Τζόουνς (Αλαμπάμα).

Ο δρόμος των Δημοκρατικών προς τη νίκη στένεψε ακόμα περισσότερο καθώς η γερουσιάστρια Τζόνι Ερνστ (Άιοβα) και οι γερουσιαστές Στιβ Ντέινς (Μοντάνα), Τζον Κόρνιν (Τέξας) και Λίντσεϊ Γκρέιαμ (Νότια Καρολίνα), που θεωρούνταν ευάλωτοι, επανεξελέγησαν.

Οι Ρεπουμπλικάνοι διατήρησαν εξάλλου μια έδρα στο Κάνσας, όπου ο Ρεπουμπλικάνος Ρότζερ Μάρσαλ επικράτησε της Δημοκρατικής Μπάρμπαρας Μπολιέ.

Αν η Γερουσία παρέμενε υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων, θα προκαλούσε πολλά και βαθιά προβλήματα στον Μπάιντεν στην περίπτωση που κέρδιζε τις εκλογές, αφού θα εμπόδιζε μεγάλο μέρος της νομοθετικής του ατζέντας, ιδίως ως προς την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης της περίθαλψης και τις προσπάθειες αποτροπής της κλιματικής αλλαγής. Παρόμοια εμπόδια θα αντιμετώπιζε εάν εκλεγόταν ο Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς οι Δημοκρατικοί διατηρούν, αν και μικρότερη, πλειοψηφία.

Η κούρσα για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν επικρίθηκε από τον Τραμπ καθώς η ισορροπία μεταβαλλόταν υπέρ των Δημοκρατικών.

«Φαίνεται πως στο Μίσιγκαν ανακάλυψαν τα ψηφοδέλτια που χρειάζονταν για να διώξουν έναν θαυμάσιο νέο, τον Τζον Τζέιμς, από τη Γερουσία. Τι φρικτό πράγμα είναι αυτό που γίνεται!», ανέφερε ο ένοικος του Λευκού Οίκου μέσω Twitter.

Wow! It looks like Michigan has now found the ballots necessary to keep a wonderful young man, John James, out of the U.S. Senate. What a terrible thing is happening!