Εκλογές ΗΠΑ 2020: Κοντά στο Λευκό Οίκο ο Μπάιντεν, όμως όλα είναι ανοιχτά – Τραμπ: Σταματήστε την καταμέτρηση!

Συνεχίζεται το θρίλερ των εκλογών στις ΗΠΑ, με τον Τζο Μπάιντεν να βρίσκεται μόλις έξι εκλέκτορες μακριά από τον Λευκό Οίκο, αλλά να μην είναι καθόλου βέβαιο εάν τελικά θα επικρατήσει.

Ο Μπάιντεν ηγείται στην κούρσα με 264 εκλέκτροες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ακολουθεί με 213. Δεδομένου ότι ο μαγικός αριθμός στο Εκλεκτορικό Κολέγιο είναι 270, ο Μπάιντεν απέχει έξι εκλέκτορες από τον Λευκό Οίκο. Ποιες πολιτείες μπορούν, λοιπόν, να «ξεκλειδώσουν» τη νίκη του;

Σύμφωνα με το CNN, η νίκη στις αμερικανικές εκλογές 2020 θα παιχτεί στις εξής πολιτείες: Αλάσκα, Βόρεια Καρολίνα, Νεβάδα, Πενσιλβάνια, Αριζόνα και Τζόρτζια, με τις τέσσερις τελευταίες να κρίνονται ως σημαντικότερες για την εξέλιξη του αποτελέσματος.

Αν η Αριζόνα με τους 11 εκλέκτορες καταλήξει οριστικά στον Μπάιντεν, χρειάζεται μόνο τη Νεβάδα (που έχει 6 εκλέκτορες) για να κερδίσει την προεδρία. Πάντως η καταμέτρηση στη Νεβάδα φαίνεται να έχει ακόμα δρόμο. Σύμφωνα με τους New York Times, μάλιστα, αν και εντός της ημέρας αναμένονται τα αποτελέσματα από κομητείες όπως το Λας Βέγκας και το Ρίνο, η τελική ενσωμάτωση όλων των ψήφων δεν αναμένεται πριν από την επόμενη εβδομάδα.

Ακόμη κι αν χάσει την Αριζόνα, πάντως, ο Μπάιντεν βγαίνει πρόεδρος αν κερδίσει την Πενσιλβάνια. Από την άλλη, ο Τραμπ θα χρειαστεί να κερδίσει περισσότερες πολιτείες για να καλύψει τη διαφορά στους εκλέκτορες.

Είναι όμως πιθανό με βάση τις πολιτείες που απομένουν να συγκεντρώσει τόσο ο Μπάιντεν, όσο και ο Τραμπ από 269 εκλέκτορες. Τι γίνεται τότε;

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία ο πρόεδρος θα εκλεγεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και ο αντιπρόεδρος από τη Γερουσία.

Έτσι, αν τυχόν υπάρξει ισοπαλία και αποφασίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων τότε κάθε πολιτεία θα έχει μια ψήφο.

Δηλαδή, οι βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε κάθε πολιτεία θα ψηφίσουν μεταξύ τους για τον πρόεδρο. Έτσι, σημασία έχει ποιο κόμμα έχει τους περισσότερους βουλευτές ανά Πολιτεία. Και αυτό το σενάριο δείχνει να ευνοεί τον Τραμπ. Ο πρόεδρος για να εκλεγεί χρειάζεται 26 ψήφους από τους αντιπροσώπους κάθε Πολιτείας.

Από πλευράς Τραμπ, η προεκλογική του εκστρατεία ανακοίνωσε σειρά προσφυγών στη δικαιοσύνη, ιδίως στο Ουισκόνσιν, όπου κέρδισε ο Μπάιντεν με διαφορά μικρότερη από 1% σύμφωνα με τα σχεδόν οριστικά αποτελέσματα. Οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν ανακαταμέτρηση και απαιτούν τοπικός δικαστής να εξετάσει εκ νέου τα ψηφοδέλτια.

Κατέθεσαν επίσης προσφυγή για να σταματήσει η καταμέτρηση σε άλλη πολιτεία-κλειδί, την Πενσιλβάνια, και στην Τζόρτζια.

Ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, σε διάγγελμά του που προκάλεσε μάλλον σύγχυση, ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Μάλιστα προχώρησε σε νέα ανάρτηση στο Twitter, ζητώντας να σταματήσει άμεσα η καταμέτρηση των ψήφων.

STOP THE COUNT!

Από την πλευρά του ο Τζο Μπάιντεν ζητεί να καταμετρηθούν όλοι οι ψήφοι.

Every vote must be counted. pic.twitter.com/kWLGRfeePK