Εκλογές ΗΠΑ 2020: Σε 4 πολιτείες το κλειδί του Λευκού Οίκου - Τα μέχρι στιγμής δεδομένα - «Έκοψαν» τον Τραμπ στον «αέρα» για διασπορά fake news

Λίγες στροφές πριν το τέλος μιας κούρσας που εξελίσσεται σε μαραθώνιο, βρίσκεται ο 46ος πρόεδρος της Αμερικής, μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων συνεχίζεται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει… μάχη τις τελευταίες ώρες για να πείσει ότι τον «κλέβουν» και τον Τζο Μπάιντεν να συστήνει ψυχραιμία και να «αναζητά» ακόμη έξι εκλέκτορες για να φθάσει τον «μαγικό» αριθμό των 270 που χρειάζεται προκειμένου να διαβεί το κατώφλι του Λευκού Οίκου. Πενσιλβάνια, Αριζόνα, Τζόρτζια και Νεβάδα είναι οι πολιτείες που θα κρίνουν τον νικητή των φετινών αμερικανικών εκλογών. Αυτή τη στιγμή (μαζί με την Αριζόνα), ο Μπάιντεν προηγείται με 264-214 εκλέκτορες έναντι του Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης στον Λευκό Οίκο ότι οι αντίπαλοί του προσπαθούν να του «κλέψουν» την εκλογική του νίκη, χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη γι’ αυτό, την ώρα που η συνεχιζόμενη καταμέτρηση των ψήφων δείχνει πως ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν πλησιάζει στην επικράτηση.

«Αν μετρηθούν οι νόμιμες ψήφοι, κερδίζω με ευκολία», υποστήριξε ο Τραμπ, που έκανε δηλώσεις από τον Λευκό Οίκο, σπεύδοντας να συμπληρώσει πως η συνέχιση της καταμέτρησης του δείχνει ότι διαπράττεται «νοθεία», στο πλαίσιο της προσπάθειας των αντιπάλων του να του «κλέψουν» τον θρίαμβο.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να φιμώσει τους ψηφοφόρους μας και να κατασκευάσει αποτελέσματα» πρόσθεσε και έκανε λόγο περί «εξαφάνισης», «ως εκ θαύματος» και «μυστικά» των ψήφων των υποστηρικτών του.

«Προσπαθούν να νοθεύσουν τις εκλογές και δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό να γίνει», επανέλαβε. Κατηγόρησε ορισμένες πόλεις για «διαφθορά» και κατήγγειλε ότι εργαζόμενοι και εκλογικοί αντιπρόσωποι σε αυτές διαπράττουν εσκεμμένα νοθεία και καταμετρούν ψήφους που κατατέθηκαν «παράνομα». Υποστήριξε ακόμη πως τα «μεγάλα μέσα ενημέρωσης», «το χρήμα» και «οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας» είναι όλοι εναντίον του και υπέρ των Δημοκρατικών, αλλά παρά τις «επεμβάσεις» τους, το «μπλε κύμα» που προέβλεπαν οι «ψευδείς δημοσκοπήσεις» δεν ήρθε.

«Θα έχουμε πολλές δίκες», προειδοποίησε, θα ακολουθηθεί ο δρόμος «των νομικών διαδικασιών (...). Σε τελευταία ανάλυση, έχω την αίσθηση πως θα αποφασίσουν οι δικαστές» για το ποιος είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών.

Ο Τραμπ, που είχε ήδη αυτοανακηρυχθεί νικητής αργά το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, δεν μοιάζει να έχει διάθεση να αναγνωρίσει τη διαφαινόμενη νίκη του αντιπάλου του.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος μοιάζει να είναι ολοένα πιο απομονωμένος στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται σε αρκετές πολιτείες, παρά τις προσφυγές της ομάδας των δικηγόρων του για να σταματήσει.

Καθώς η καταμέτρηση των ψήφων σε πολιτείες-κλειδιά των ΗΠΑ συνεχίζεται, οι διαφορές μικραίνουν.

Κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος χάνει έδαφος στην Πενσιλβάνια, πολιτεία με μεγάλο πληθυσμό και έπαθλο 20 εκλέκτορες. Ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείται με λιγότερες από 50.000 ψήφους και κάθε νέα ψήφος που προστίθεται μοιάζει να μειώνει κι άλλο τη διαφορά.

Στην Αριζόνα αντίθετα είναι ο Δημοκρατικός υποψήφιος αυτός που βλέπει το προβάδισμα του να συρρικνώνεται, αν και όχι τόσο δραστικά. Στην πολιτεία αυτή (11 εκλέκτορες), ο Τζο Μπάιντεν προηγείται με περίπου 46.000 ψήφους.

Στην Τζόρτζια, το αποτέλεσμα μοιάζει περισσότερο με στρίψιμο νομίσματος: τους δύο αντιπάλους χωρίζουν 2.500 ψήφοι. Η καταμέτρηση των ψήφων αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο δέκα μέρες μετά τις προεδρικές εκλογές της Τρίτης, ανακοίνωσε χθες εκλογικός αξιωματούχος της πολιτείας.

Ο διευθυντής της αρμόδιας εκλογικής αρχής, Γκάμπριελ Στέρλινγκ ανέφερε ότι «αναμένουμε η καταμέτρηση να ολοκληρωθεί κατά τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας, η οποία είναι δέκα ημέρες μετά τις εκλογές».

Στη Νεβάδα, όπου τα δεδομένα δεν ανανεώνονται συνεχώς, ο Μπάιντεν προηγείται με 11.400 ψήφους. Στην πολιτεία αυτή διακυβεύονται 6 εκλέκτορες, που ενδέχεται να ανοίξουν στον Δημοκρατικό υποψήφιο την πόρτα του Λευκού Οίκου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες βράδυ πήρε τον λόγο για πρώτη φορά μετά την βραδιά τον προεδρικών εκλογών.

Αλλά ορισμένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ αποφάσισαν να διακόψουν την απευθείας μετάδοση των δηλώσεων του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, κρίνοντας ότι παραπληροφορούσε.

