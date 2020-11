Εκλογές ΗΠΑ 2020: «Άρωμα» Ελλάδας σε Γερουσία και Κογκρέσο - Ποιοι Ελληνοαμερικανοί εκλέγονται

Διατηρείται, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, το αποτύπωμα της ελληνικής ομογένειας στην αμερικανική πολιτική σκηνή, καθώς αρκετοί Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικανών κατάφεραν να εκλεγούν στο Κογκρέσο και τη Γερουσία.

Νικόλ Μαλλιωτάκη: Από τη Σητεία στο... Κογκρέσο

Η Ελληνοαμερικανίδα Νικόλ Μαλλιωτάκη κέρδισε την 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης και μια θέση στην Ομοσπονδιακή Βουλή των ΗΠΑ στις αμερικανικές εκλογές 2020.

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη έγραψε στο Facebook μετά το αποτέλεσμα στις αμερικανικές εκλογές 2020: «Οι γονείς μου ήρθαν σε αυτή τη χώρα ως φτωχοί μετανάστες και με σκληρή δουλειά και την στήριξή σας, η κόρη τους θα είναι μέλος του Κογκρέσου. Αυτό είναι που κάνει την χώρα αυτή τόσο μοναδική και αληθινά ξεχωριστή. Θα παλεύω συνέχεια για την κοινότητά μας, θα είμαι εκεί για τους σκληρά εργαζόμενους φορολογούμενους πολίτες που εκπροσωπώ και θα εργαστώ ώστε να διατηρήσω τις αρχές, τις ελευθερίες και την δυνατότητα που προσέλκυσε εκατομμύρια πρόσφυγες από όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ για την τιμή».

Η Ντίνα Τίτους εκλέγεται με τους Δημοκρατικούς

Μια ακόμη βουλευτής με άρωμα Ελλάδας, η Ντίνα Τίτους, η οποία κέρδισε μια θέση για λογαριασμό των Δημοκρατικών στην πρώτη περιφέρεια της Νεβάδα, επικρατώντας της Ρεπουμπλικανής αντιπάλου της Τζόις Μπέντλεϊ.

Στην ανάρτησή της στο Twitter, η Ελληνοαμερικανίδα σημείωσε πως «οι πολίτες ψήφισαν σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες και δικαιούνται να καταμετρηθούν οι ψήφοι τους γιατί αυτό απαιτεί ο νόμος. Είναι επίσης κάτι που ορίζει η Δημοκρατία μας», αναφερόμενοι στις κατηγορίες του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ των αμερικανικών εκλογών 2020. Η Τίτους εκλέγεται από το 2013 στο αξίωμα ομοσπονδιακού βουλευτή.

People who voted according to their local rules will have their ballots counted because that is what the law requires. It is also what our democracy demands. — Dina Titus (@repdinatitus) November 4, 2020

Επιστρέφει στο Κογκρέσο ο Γκας Μπιλιράκης

Ο Ρεπουμπλικανός Γκας Μπιλιράκης, επανέλαβε την εκλογική του νίκη στη 12η περιφέρεια της Φλόριντα και επανεκλέχτηκε για δύο ακόμη χρόνια στην ομοσπονδιακή βουλή των ΗΠΑ.

«Να σας υπηρετώ σαν η φωνή σας στην Ουάσιγκτον είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές στη ζωή μου. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το προνόμιο να σας εκπροσωπήσω για μια ακόμη θητεία» έγραψε μεταξύ άλλων ο Ελληνοαμερικανός στο Facebook, μετά τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών 2020, που έδειχναν πως επανεκλέγεται.

Serving as your voice in Washington, D.C. is one of the greatest honors of my life. Thank you for giving me the... Δημοσιεύτηκε από Rep. Gus Bilirakis στις Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020

Νίκη και για τον Τσάρλι Κριστ

Ο Ελληνοκύπριος Τσάρλι Κριστ (Χριστοδούλου) είναι ένας ακόμη ομοσπονδιακός βουλευτής που κερδίζει μια θέση για λογαριασμό των Δημοκρατικών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών 2020 στην 13η περιφέρεια της Φλόριντα.

«Στους υποστηρικτές μας, ευχαριστώ! Με τιμά να υπηρετήσω τους πολίτες της 13ης περιφέρειας για μια ακόμη θητεία. Παρότι περιμένουμε όλα τα αποτελέσματα σε όλη τη χώρα, οι Δημοκρατικοί στη Φλόριντα και την Κομητεία του Πινέλας, μπορούν να είναι περήφανοι για την δουλειά τους απόψε και όλη την περασμένη περίοδο» έγραψε ο Κριστ.

To our supporters, thank you! I am honored to serve the people of Congressional District 13 for another term. Although... Δημοσιεύτηκε από Charlie Crist στις Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020

Στην αμερικανική βουλή και οι Τζον Σαρμπάνης και Κρις Πάπας

Στην αμερικανική βουλή των αντιπροσώπων στις ΗΠΑ θα βρεθεί και ο Τζον Σαρμπάνης, ο Δημοκρατικός βουλευτής που κέρδισε με σχεδόν 70% τη θέση του στο Κογκρέσο, στις αμερικανικές εκλογές 2020.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στους ψηφοφόρους που με επανεξέλεξαν στην τρίτη περιφέρεια του Μέριλαντ. Καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, θα εργαστώ σκληρά για να εξασφαλίσω πως θα έχουμε μια κυβέρνηση του λαού και για τον λαό που προωθεί την δικαιοσύνη, την αξιοπρεπή ποιότητα ζωής για κάθε οικογένεια σε κάθε κοινότητα» έγραψε ο Ελληνοαμερικανός στο facebook.

Βουλευτής στην αμερικανική βουλή εκλέγεται με τους Δημοκρατικούς και ο Κρις Πάπας, στο Νιου Χαμσάιρ. «Οι ψηφοφόροι έστειλα ξεκάθαρο μήνυμα χτες: Βαρέθηκαν τις διχαστικές πολιτικές και αδημονούν για λύσεις. Με τιμά η εμπιστοσύνη που μου έδειξαν για μια ακόμη φορά και θα εργαστώ καθημερινά για κάθε έναν που αποκαλεί αυτή την περιφέρεια, σπίτι του», έγραψε ο Ελληνοαμερικανός.

The voters sent a clear message yesterday: they're tired of divisive politics and hungry for solutions.



I’m humbled by the trust they have placed in me once again, and I'm going to work every day for everyone who calls this district home. #NHPolitics #NH01 pic.twitter.com/3qkTs3oJ1e — Chris Pappas (@ChrisPappasNH) November 4, 2020

Πολιτειακοί Γερουσιαστές οι Μάικλ Γιάνναρης και Στίβεν Ξιάρχος

O Μάικλ Γιάνναρης κατέβηκε χωρίς αντίπαλο, όπως διαβάζουμε στο greekcitytimes στην 12η περιφέρεια της Νέας Υόρκης και έτσι εκλέχτηκε Γερουσιαστής στην πολιτειακή Γερουσία. Πρόκειται για την περιοχή που καλύπτει περιοχές όπως η Αστόρια και το Λονγκ Άιλαντ, όπου το ελληνικό στοιχείο είναι ιδιαίτερα ισχυρό.

Ο Στίβεν Ξιάρχος, εγγονός Ελλήνων προσφύγων, εκλέχτηκε σε πολιτειακή θέση εκπροσώπου για λογαριασμό των Ρεπουμπλικανών στην πέμπτη περιφέρεια της Μπαρνστέιμπλ στη Μασαχουσέτη. «Σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνατε ώστε να κάνετε το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα πραγματικότητα. Αδημονώ για την τιμή και το προνόμιο να σας υπηρετήσω ως ο επόμενος εκπρόσωπος της Πολιτείας» έγραψε ο Στιβ Ξιάρχος.

Good morning, Last night, our campaign scored a major victory in the race for State Representative here in the 5th... Δημοσιεύτηκε από Committee to Elect Steven Xiarhos στις Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020

Ένας ακόμη Ελληνοαμερικανός εκλέγεται με τους Ρεπουμπλικανούς

Στην Περιφέρεια 64, η παράδοση των Ελληνοαμερικανών βουλευτών συνεχίζεται, με τον Μιχάλη Ταννούση να διαδέχεται τη Νικόλ Μαλλιωτάκη. Οπως ακριβώς και στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών, έτσι και την Τρίτη, ο Ταννούσης πέτυχε μια άνετη νίκη, αυτήν την φορά επί του Δημοκρατικού Μπράντον Πάτερσον.

«Τα καταφέραμε! Σας ευχαριστώ όλους για την στήριξη. Θα συνεχίσω τη μάχη ώστε να διασφαλίσω πως η φωνή σας ακούγεται!» έγραψε ο Ελληνοαμερικανός μετά τη νίκη του στις αμερικανικές εκλογές 2020.

Today, my wife and I voted early. If you haven’t voted already, please do so on Tuesday! #election2020 #ElectionsHaveConsequences pic.twitter.com/reYsalK9ZU — Mike Tannousis (@MikeTannousis) November 1, 2020

Τέλος, ο Τζέιμς Σκουφής επανεκλέγεται στην Πολιτειακή Γερουσία της Νέας Υόρκης για λογαριασμό των Δημοκρατικών. «Σας ευχαριστώ που συνεχίζεται να μου απονέμετε το προνόμιο να σας εκπροσωπώ στην 39η περιφέρεια της Νέας Υόρκης για τη Γερουσία. Θα έχουμε πολλά να κάνουμε και αδημονώ να επιστρέψω στη δουλειά.