Εκλογές ΗΠΑ 2020: Ο Μπάιντεν «βλέπει» Λευκό Οίκο με πάνω από 300 εκλέκτορες – Χάνει στηρίγματα ο Τραμπ

Βέβαιος πως ο ίδιος θα είναι ο νικητής των αμερικανικών εκλογών εμφανίστηκε τα ξημερώματα ο Τζο Μπάιντεν σε δηλώσεις του από το Ντέλαγουερ. Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών εξακολουθεί να προηγείται στις τρεις από τις πέντε πολιτείες για τις οποίες εκκρεμεί να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

«Δεν έχουμε δήλωση νίκης, αλλά τα νούμερα δείχνουν ξεκάθαρα το ότι θα είμαστε νικητές στο τέλος» είπε ο Μπάιντεν εκτιμώντας ότι το τελικό αποτέλεσμα θα του εξασφαλίσει περισσότερους από 300 εκλέκτορες.

«Τα τελευταία 24ωρα γυρίσαμε το αποτέλεσμα στην Πενσιλβάνια και την Τζόρτζια, ενώ κρατάμε το προβάδισμα στην Νεβάδα. Εχουμε 74 εκατομμύρια ψήφους. Κανείς δεν έχει πάρει τόσους ψήφους στην ιστορία της χώρας.Και η διαφορά αυξάνεται συνεχώς» συμπλήρωσε έχοντας στο πλευρό του την υποψήφια αντιπρόεδρό του Καμάλα Χάρις.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk