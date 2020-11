Εκλογές ΗΠΑ 2020 - Νέος πρόεδρος ο Τζο Μπάιντεν: «Θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς» - Η πρώτη αντίδραση Τραμπ

Ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν κέρδισε την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σύμφωνα με το ινστιτούτο Edison Research και μεγάλα τηλεπτικά δίκτυα. Από την πλευρά του, ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το επιτελείο του θα αρχίσει να προσβάλει τα αποτελέσματα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών στα δικαστήρια την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις προβολές του Edison Research και μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων, περιλαμβανομένου του CNN και του NBC, ο Μπάιντεν θα εξασφαλίσει περισσότερους από τους 270 εκλέκτορες που χρειάζεται για να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μόλις ο Τζο Μπάιντεν έμαθε τα ευχάριστα νέα, από το σπίτι του στο Ντέλαγουερ, όπου βρισκόταν με την οικογένειά του, έγραψε στο Twitter:

«Αμερική, είναι τιμή μου που με επέλεξες να ηγηθώ της μεγάλης αυτής χώρας. Το έργο που θα έχουμε μπροστά μας είναι δύσκολο, αλλά σας υπόσχομαι το εξής: «θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς – είτε με ψήφισαν είτε όχι».

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8