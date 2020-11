Εκλογές ΗΠΑ 2020: Τα δάκρυα χαράς δημοσιογράφου του CNN για τη νίκη Μπάιντεν (Βίντεο)

Τον γύρο του κόσμου κάνει το ξέσπασμα που είχε ο Βαν Τζόουνς, Αφροαμερικανός δημοσιογράφος του CNN, συγγραφέας και δικηγόρος, λίγα λεπτά αφού «κλείδωσε» η νίκη του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές.

Στο βίντεο διάρκειας περίπου 2 λεπτών, ο Βαν Τζόουνς φανερά συγκινημένος μιλάει για μία πιο όμορφη μέρα που ξημερώνει από αύριο, μία ημέρα «πιο εύκολη για όσους είναι γονείς, πιο εύκολη για όσους ανήκουν σε μειονότητες». Κάνει ειδική μνεία στον Τζορτζ Φλόιντ, αλλά και σε όλους όσοι πλέον «θα μπορούν να αναπνεύσουν με μεγαλύτερη ευκολία». Μιλάει, με δάκρυα στα μάτια, για μία καλή ευκαιρία να γίνει μία νέα αρχή στην Αμερική.

«Από σήμερα είναι ευκολότερο να είσαι γονιός. Ευκολότερο να είσαι μπαμπάς. Από σήμερα είναι ευκολότερο να πεις στα παιδιά σου ότι η ποιότητα χαρακτήρα είναι αυτό που έχει, ότι να λέει κανείς την αλήθεια έχει σημασία, ότι έχει σημασία να είσαι καλός άνθρωπος. Αν είσαι μουσουλμάνος σε αυτή τη χώρα πλέον δεν χρειάζεται να ανησυχείς αν είσαι παρείσκατος για τον Πρόεδρο. Αν είσαι μετανάστης δεν θα φοβάσαι μην σε στείλουν πίσω χωρίς λόγο. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη σε όσους έχουν υποφέρει. Δεν είναι μόνο ο Τζορτζ Φλόιντ. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούσαν να αναπνεύσουυν. Άνθρωποι που έβγαιναν από το σπίτι και φοβούνταν να δείξουν την καταγωγή τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Να μπορούμε να αισθανόμαστε ειρήνη. Είναι μία καλή ευκαιρία για ένα Restart. Λυπάμαι ειλικρινά για τις ζωές που χάθηκαν».

Δείτε το βίντεο:

Van Jones was emotional talking about Joe Biden becoming the next President of the United States pic.twitter.com/KaqhSR4sHG