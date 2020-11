Νέα σελίδα στις ΗΠΑ με νίκη Μπάιντεν: Πανηγυρισμοί στους δρόμους - Το πρώτο μήνυμα του νέου Προέδρου - Η αντίδραση Τραμπ (Βίντεο)

Στους δρόμους ξεχύθηκαν οι οπαδοί του Τζο Μπάιντεν, λίγα λεπτά αφού έγινε γνωστό πως επικράτησε του Ντόναλντ Τραμπ και είναι ο 46ος Αμερικανός πρόεδρος. Στο πρώτο του μήνυμα, ο νέος Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ενωτικός, ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος δήλωσε πως το επιτελείο του θα αρχίσει να προσβάλει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στα δικαστήρια την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τζο Μπάιντεν νίκησε και στην κρίσιμης σημασίας για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ πολιτεία Νεβάδα, γεγονός το οποίο του επιτρέπει να αυξήσει τη διαφορά του με τον απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι New York Times και το Fox News μετέδωσαν ότι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών κέρδισε τις εκλογές και σε αυτήν την δυτική πολιτεία των ΗΠΑ, η οποία έχει 6 μεγάλους εκλέκτορες.

Νωρίτερα, τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν ότι ο Τζο Μπάιντεν είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, προβλέποντας τη νίκη του στην αποφασιστικής σημασίας πολιτεία Πενσιλβάνια. Με την προσθήκη των μεγάλων εκλεκτόρων αυτών των δύο πολιτειών, ο Μπάιντεν διαθέτει τουλάχιστον 279 μεγάλους εκλέκτορες στους 270 που χρειάζεται για να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ως σήμερα εξασφαλίσει 214 μεγάλους εκλέκτορες.

Η είδηση της νίκης Μπάιντεν έγινε δεκτή με μεγάλη ποικιλία αντιδράσεων. H πρώτη αντίδραση του Προέδρου Τραμπ στην ανακήρυξη του Τζο Μπάιντεν ως νικητή των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου ήταν απορριπτική, κάνοντας λόγο για δικαστικό αγώνα που αρχίζει από τη Δευτέρα. Χαρακτηριστικό μάλιστα ήταν ότι οι πανηγυρισμοί των φίλων των Δημοκρατικών ακούγονταν και μέσα στον Λευκό Οίκο, όμως τη στιγμή που ο κ. Μπάιντεν αναδεικνυόταν Πρόεδρος ο κ. Τραμπ έπαιζε γκολφ, όπως μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Από την πλευρά της, η νέα αντιπρόεδρος της χώρας, Κάμαλα Χάρις, ανήρτησε την εικόνα από την πρώτη της επικοινωνία με τον κ. Μπάιντεν μόλις οριστικοποιήθηκε η νίκη τους.

Σημειώνεται ότι στις 20.00 το βράδυ του Σαββάτου τοπική ώρα (03.00 τα ξημερώματα της Κυριακής ώρα Ελλάδας) θα μιλήσει στον αμερικανικό λαό ο Τζο Μπάιντεν, μετά τη νίκη του στις αμερικανικές εκλογές. Η ομιλία του θα γίνει από την έδρα του στο Ουίλμινγκτον, στο Ντέλαγουερ.

Χαμός στους δρόμους - Πανηγυρίζουν οι οπαδοί του Μπάιντεν

Μπορεί η εκλογική διαδικασία να κράτησε ημέρες, ωστόσο η στήριξη του κόσμου στο πρόσωπο του Δημοκρατικού προέδρου ήταν τεράστια. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως έσπασε το ρεκόρ του Μπάρακ Ομπάμα και έγινε ο υποψήφιος με τις περισσότερες ψήφους στην ιστορία των εκλογών των ΗΠΑ.

Ως εκ τούτου, η εκλογή του δεν θα μπορούσε να μην πανηγυριστεί. Μετά τη νίκη του Μπάιντεν στην Πενσiλβάνια, κόσμος πλημμύρισε τους δρόμους σε Νέα Υόρκη, Μπρούκλιν, Φιλαδέλφεια και άλλα μεγάλα κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην περιοχή Dupont Circle αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι κάνουν αυτοσχέδια παρέλαση, παίζοντας μουσική, τραγουδώντας, χορεύοντας και οδεύοντας προς τον Λευκό Οίκο υπό τον ήχο κορναρισμάτων και κουδουνιών.

Crowds gather in Black Lives Matter Plaza in Washington, DC, as Joe Biden is set to become the 46th President of the United States. https://t.co/u2JTSctoLB pic.twitter.com/lbKuDest2V — ABC News (@ABC) November 7, 2020

LIVE: Crowds gather outside the White House after Joe Biden and Kamala Harris are projected to win the election. https://t.co/jgpTT7M2sT — NBC News (@NBCNews) November 7, 2020

WATCH: Biden supporters in Philadelphia cheer and celebrate the results of the 2020 election https://t.co/KuhrQtuEZG #Election2020 pic.twitter.com/fDNitT0t7v — The Hill (@thehill) November 7, 2020

It’s now official, Joe Biden will become the 46th President of the United States, Kamala Harris will be the Vice President. I am live on MSNBC sharing my thoughts. pic.twitter.com/pRcNzwaMVW — Reverend Al Sharpton (@TheRevAl) November 7, 2020

Ζητωκραυγές ακούστηκαν στους διαδρόμους του ξενοδοχείου στο οποίο διαμένουν οι βοηθοί του κ. Μπάιντεν.

Στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης κορνάρωντας και με σηκωμένες γροθιές ζητωκραυγάζουν στους δρόμους.

WATCH: New York City reacts across its boroughs after learning Joe Biden has been projected to become the 46th president of the United States https://t.co/T2Wk35acFq pic.twitter.com/bJWt96TsRx — Bloomberg (@business) November 7, 2020

Φωνές και επευφημίες και πυροτεχήματα ακούγονται στην γειτονιά East Atlanta Village της Ατλάντα.

“As you can you see, celebrations here in Philadelphia”



Joe Biden is projected to have won the US presidency



The BBC’s Nomia Iqbal is in Pennsylvania, the state that clinched the White House https://t.co/aM07I27J2K pic.twitter.com/kDlBJPMQXp — BBC News (World) (@BBCWorld) November 7, 2020

Hundreds of people are singing "Sweet Caroline" in Black Lives Matter Plaza right now. pic.twitter.com/TG7TxosgwY — Evan McMurry (@evanmcmurry) November 7, 2020

Το πρώτο μήνυμα του Μπάιντεν

Μόλις ο Τζο Μπάιντεν έμαθε τα ευχάριστα νέα, από το σπίτι του στο Ντέλαγουερ, όπου βρισκόταν με την οικογένειά του, έγραψε στο Twitter:

«Αμερική, είναι τιμή μου που με επέλεξες να ηγηθώ της μεγάλης αυτής χώρας. Το έργο που θα έχουμε μπροστά μας είναι δύσκολο, αλλά σας υπόσχομαι το εξής: «θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς – είτε με ψήφισαν είτε όχι».

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

«Αισθάνομαι τιμή και ταπείνωση για την εμπιστοσύνη που έδειξε ο αμερικανικός λαός σε εμένα και στην εκλεγμένη αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Απέναντι σε πρωτόγνωρα εμπόδια, αριθμός ρεκόρ Αμερικανών ψήφισαν. Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η Δημοκρατία χτυπάει βαθιά στην καρδιά της Αμερικής», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ο Μπάιντεν.

«Τώρα που η εκστρατεία έχει τελειώσει, είναι ο καιρός να αφήσουμε τον θυμό και τη σκληρή ρητορική πίσω μας και να ενωθούμε ως έθνος. Είναι ο καιρός να ενωθεί η Αμερική. Και να θεραπευτεί», συνέχισε. «Είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμεν να κάνουμε, εάν το κάνουμε μαζί», κατέληξε.

Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για τη νίκη Μπάιντεν: Βιάζεται να πανηγυρίσει

Για βιασύνη του Μπάιντεν να πανηγυρίσει, αλλά και για προσφυγή στα δικαστήρια κάνουν λόγο από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, μετά την είδηση της νίκης Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές 2020.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το επιτελείο του θα αρχίσει να προσβάλλει τα αποτελέσματα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών στα δικαστήρια την ερχόμενη εβδομάδα, λέγοντας πως «οι εκλογές είναι ακόμη πολύ μακριά από το να έχουν τελειώσει».

«Όλοι ξέρουμε γιατί ο Τζο Μπάιντεν βιάζεται να προσποιηθεί ανυπόστατα ότι είναι ο νικητής, και γιατί οι σύμμαχοί του στα ΜΜΕ προσπαθούν τόσο πολύ τον βοηθήσουν: δεν θέλουν να γίνει γνωστή η αλήθεια», ανέφερε σε μια δήλωση. «Το απλό γεγονός είναι πως αυτές οι εκλογές είναι ακόμη πολύ μακριά από το να έχουν τελειώσει».