Ομπάμα: Ιστορική και αποφασιστική η νίκη Μπάιντεν – Βαθιά διχασμένη η Αμερική

Υπερήφανος για την εκλογή του πρώην αντιπροέδρου του Τζο Μπάιντεν δήλωσε ο Μπαράκ Ομπάμα, σε δήλωσή του μετά τη νίκη του υποψηφίου των Δημοκρατικών στις εκλογές.

Ο Μπαράκ Ομπάμα έκανε λόγο για «ιστορική και αποφασιστική νίκη» των Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις, ωστόσο αναφέρθηκε και στις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, αλλά και στις πρωτόγνωρες συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθησαν οι εκλογές.

Ο Τζο Μπάιντεν «θα αντιμετωπίσει εξαιρετικές προκλήσεις που κανένας πρόεδρος δεν έχει κληθεί στο παρελθόν: την πανδημία, τις οικονομικές ανισότητες, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία που βρίσκεται σε κίνδυνο», αλλά και την κλιματική αλλαγή.

Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς να δώσουν στον Μπάιντεν ευκαιρία και στήριξη, ανεξαρτήτως του αν τον ψήφισαν. «Τα αποτελέσματα των εκλογών δείχνουν ότι σε κάθε επίπεδο, η χώρα παραμένει βαθιά διχασμένη», σημείωσε, ενώ έστειλε μήνυμα ότι η δημοκρατία «μας χρειάζεται όλους περισσότερο από ποτέ».

Αναλυτικά ο Μπαράκ Ομπάμα αναφέρει στη δήλωσή του:

«Δεν θα μπορούσα να συγχαρώ τον επόμενο Πρόεδρό μας Τζο Μπάιντεν και την πρώτη κυρία , Τζιλ Μπάιντεν με μεγαλύτερη περηφάνια από αυτή που νιώθω σήμερα. Με αντίστοιχη περηφάνια συγχαίρω την Καμάλα Χάρις και τον σύζυγό της Ντάγκλας Έμχοφ για το πραγματικά ρηξικέλευθο γεγονός της εκλογής της ως επόμενης Αντιπροέδρου.

Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες οι Αμερικάνοι έσπευσαν να ψηφίσουν και αυτό φαίνεται σε αριθμούς που δεν έχουμε ξαναδεί προηγουμένως. Και μόλις τελειώσει η καταμέτρηση κάθε ψήφου ο Πρόεδρος Μπάιντεν και η Αντιπρόεδρος Χάρις θα έχουν καταφέρει μια ιστορική και αποφασιστική νίκη.

Είμαστε τυχεροί που ο Τζον έχει όσα απαιτούνται για τη θέση του Προέδρου και το έχει αποδείξει ήδη. Γιατί η μετάβαση του στον Λευκό Οίκο συνοδεύεται από μια σειρά από προκλήσεις με τις οποίες θα βρεθεί αμέσως αντιμέτωπος-τις οποίες κανείς άλλος Πρόεδρος δεν είχε αντιμετωπίσει με το που ανέλαβε: μια σαρωτική πανδημία, μια οικονομία που ευνοεί τις ανισότητες και μια δημοκρατία αλλά και ένα περιβάλλον σε κίνδυνο. Νομίζω ότι θα προασπιστεί το καλύτερο τρέφοντας τα ίδια συναισθήματα απέναντι σε κάθε Αμερικανό ασχέτως του αν τον ψήφισαν ή όχι. Γι αυτό και προτρέπω κάθε πολίτη να του δώσει μια ευκαιρία και να του προσφέρει την υποστήριξή του. Τα αποτελέσματα δείχνουν παντοιοτρόπως ότι η χώρα παραμένει βαθιά διχασμένη. Επιβάλλεται λοιπόν όλοι μας- όχι μόνο ο Τζο και η Καμάλα- να κάνουμε το παν, να βγούμε από τη ζώνη ασφαλείας μας, να ακούσουμε ο ένας τον άλλον, να χαμηλώσουμε τις εντάσεις, και να βρούμε το κοινό έδαφος από το οποίο θα βαδίσουμε μπροστά ενθυμούμενοι ότι είμαστε ένα έθνος με το Θεό βοηθό μας.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι δούλεψαν και βρέθηκαν να συμβάλουν στην οργάνωση της εκλογικής αναμέτρησης ως εθελοντές, κάθε Αμερικανό που ενεπλάκη σε αυτή την προσπάθεια με τον δικό του τρόπο και όλους όσοι ψήφισαν για πρώτη φορά. Οι προσπάθειες σας απέδωσαν και έκαναν τη διαφορά. Να το χαρείτε. Και μετά να παραμείνετε, όσο μπορείτε, στρατευμένοι. Ξέρω ότι είναι εξαντλητικό.

Αλλά για να αντέξει αυτή η δημοκρατία χρειάζεται ενεργά εμπλεκόμενους πολίτες και επικεντρωμένους στα φλέγοντα ζητήματα-όχι μόνο σε αυτή την προεκλογική περίοδο αλλά και τις υπόλοιπες μέρες.

Η δημοκρατία μας χρειάζεται τώρα περισσότερο από ποτέ. Και η Μισέλ και εγώ θα στηρίξουμε τον Πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία παντοιοτρόπως».

Δείτε το μήνυμα του Μπαράκ Ομπάμα:

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y