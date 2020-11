Εκλογές ΗΠΑ - Ενωτικός στην ομιλία νίκης ο Μπάιντεν: «Θα είμαι ένας πρόεδρος που ενώνει αντί να χωρίζει»

Ιστορική στροφή αποτελεί για τις ΗΠΑ η νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, καθώς κατάφερε να σπάσει το όριο των 270 μεγάλων εκλεκτόρων και να μπει στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η χώρα θα έχει γυναίκα αντιπρόεδρο, την Κάμαλα Χάρις, που θα είναι επίσης η πρώτη έγχρωμη που καταλαμβάνει τον θώκο. Από την πλευρά, του ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του, επιμένοντας ότι εκείνος είναι ο νικητής και συνεχίζοντας να διατυπώνει αναπόδεικτες κατηγορίες για παρατυπίες στις εκλογές.

Αν και η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται, ο Τζο Μπάιντεν απευθύνθηκε στον αμερικανικό λαό και με μια πανηγυρική ομιλία κήρυξε επισήμως τη νίκη του στις αμερικανικές εκλογές.

«Κάναμε ένα ιστορικό ρεκόρ ψήφων. Μπορώ να πω πως με εξέπληξε. Βλέπω χαμόγελα ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο. Θα είμαι ένας πρόεδρος που δεν θα χωρίσει τον λαό αλλά θα τον ενώσει σαν ένας πρόεδρος που δεν βλέπει κόκκινες και μπλε Πολιτείες, αλλά Ηνωμένες Πολιτείες» είπε στην πρώτη του ομιλία ως εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν, που εμφανίστηκε ενωτικός, προσπαθώντας να ρίξει τους τόνους και να αμβλύνει την πόλωση. «Δεν θα βρισκόμουν εδώ χωρίς τη στήριξη της γυναίκας μου, της Τζιλ και της οικογένειάς μου. Η Τζιλ είναι μια καθηγήτρια για ολόκληρη την Αμερική, είναι μια πολύ ωραία ημέρα για εσάς, πραγματικά. Είμαι υπερήφανος για αυτή, θα έχω την τιμή να υπηρετήσω με εκείνη δίπλα μου και με την πρώτη μαύρη γυναίκα που θα είναι αντιπρόεδρος σε αυτή τη χώρα, την Καμάλα. Τίποτα δεν είναι αδύνατο στις ΗΠΑ και πολύ άργησε κιόλας. Η Αμερική γύρισε προς τη Δικαιοσύνη» είπε καταχειροκροτούμενος από του εκατοντάδες οπαδούς του που είχαν μαζευτεί στην drive in ομιλία του.

«Είμαι υπερήφανος για την καμπάνια που διοργανώσαμε, συντηρητικοί, προοδευτικοί, gay, straight, ασιάτες, λατίνοι, όλοι μαζί. Κυρίως η αφροαμερικανική κοινότητα που με στήριξε τόσο πολύ, της είμαι ευγνώμων. Θα συνεχίσω να τη στηρίζω κι εγώ. Θα φροντίσουμε και για όσους ψήφισαν τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι ώρα να αφήσουμε στην άκρη τη σκληρή ρητορική, να κάνουμε πρόοδο, να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τους αντιπάλους μας σαν εχθρούς. Είναι ο καιρός να γιατρέψουμε την Αμερική μας. Τώρα που τελείωσε αυτή η εκστρατεία, ποια είναι η εντολή του λαού αν όχι αυτή;» σημείωσε και πρόσθεσε:

«Θα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ελπίδας για να κερδίσουμε τις μάχες της εποχής μας, όπως η πανδημία, ο συστημικός ρατσισμός, η οικονομία, η κλιματική αλλαγή. Θέλουμε να επαναφέρουμε την ισότητα, τη δημοκρατία και να δώσουμε ίσες ευκαιρίες». Ειδικά αναφορά έκανε δε για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

«Η δουλειά μας ξεκινάει με το να ελέγξουμε την COVID-19. Τη Δευτέρα θα ορίσω μια ομάδα συμβούλων για να σταματήσουμε αυτή την πανδημία με ορίζοντα τις 20 Ιανουαρίου. Θα είναι ένα σχέδιο βασισμένο πάνω στην επιστήμη. Θα νικήσουμε αυτή την πανδημία».

«Η δουλειά μας θα είναι για όλους ανεξαρτήτως πίστης και ταυτότητας», είπε ακόμη ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Η Αμερική στα καλύτερά της είναι ένας λαμπερός φάρος. Θα ηγηθούμε όχι με τη δύναμή μας, αλλά με το καλό μας παράδειγμα. Η Αμερική είναι "οι πιθανότητες". Όλοι μπορούν να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Πιστεύω στις πιθανότητες που μπορεί να δώσει αυτή η χώρα. Κοιτάζουμε σε ένα μέλλον που θα μπορεί να γιατρέψει τις ασθένειες, να δώσει δουλειές με αξιοπρέπειες», ανέφερε ακόμη ο Τζο Μπάιντεν.

«Ως χώρα ποτέ δεν μείναμε πίσω. Αυτό θα κάνω και τώρα», κατέληξε ο Τζο Μπάιντεν, ενώ επικαλέστηκε τον πρώην πρόεδρο Ομπάμα και τις προσπάθειες που έκανε μαζί του για την υγεία, ενώ αφιέρωσε την ομιλία του στον γιο του που δε ζει πια.

Σαρωτική νίκη Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με την πλειονότητα των αμερικανικών ΜΜΕ, χάρη στη νίκη του στην Πενσιλβάνια, που του επέτρεψε να περάσει το όριο των 270 μεγάλων εκλεκτόρων που απαιτούνταν προκειμένου να ανοίξουν οι πόρτες του Λευκού Οίκου.

Εκτός από τα παραδοσιακά προπύργια των Δημοκρατικών όπως η Νέα Υόρκη ή η Καλιφόρνια, ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα κέρδισε πολιτείες που είχε κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ το 2016: το Μίσιγκαν, την Πενσιλβάνια, το Ουισκόνσιν και, σύμφωνα με δύο ΜΜΕ, την Αριζόνα.

Το δίκτυο Fox News και το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press (AP) έκριναν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, πως ο Δημοκρατικός υποψήφιος είχε κερδίσει αυτή την παραδοσιακά ρεπουμπλικανική πολιτεία των δυτικών ΗΠΑ, εκτιμώντας πως θα ήταν αδύνατο για τον πρόεδρο να ανακτήσει έδαφος. Άλλα ΜΜΕ, όπως οι New York Times ή το CNN, προτιμούν να περιμένουν για να αποδώσουν τη νίκη. Ο πρόεδρος πιστώνεται προς ώρας με 214 μεγάλους εκλέκτορες.

Ενώ τρεις αμερικανικές πολιτείες, --η Αλάσκα, η Βόρεια Καρολίνα και η Τζόρτζια-- δεν έχουν ακόμη ανακηρύξει νικητή.

Μέχρι και τις 21:30 ώρα Ελλάδας η κατάσταση με τις πολιτείες που κέρδισαν ο Τζο Μπάιντεν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ως εξής (σε παρένθεση ο αριθμός των εκλεκτόρων):

Μπάιντεν (279/290)

Αριζόνα (11)*, Καλιφόρνια (55), Κολοράντο (9), Κονέκτικατ (7), Ντέλαγουερ (3), Χαβάη (4), Ιλινόι (20), Μέιν (3 στους τέσσερις), Μίσιγκαν (10), Μέριλαντ (10), Μασαχουσέτη (11), Μινεσότα (10), Νεμπράσκα (1), Νεβάδα (6), Νιου Χαμσάιρ (4), Νιου Τζέρζι (14), Νέα Υόρκη (29), Νέο Μεξικό (5), Όρεγκον (7), Πενσιλβάνια (20), Ρόουντ Άιλαντ (4), Βερμόντ (3), Βιρτζίνια (13), Ουάσινγκτον – ομοσπονδιακή πρωτεύουσα (3), Ουισκόνσιν (10), Ουάσινγκτον (12)

Τραμπ (214)

Αλαμπάμα (9), Άρκανσο (6), Νότια Καρολίνα (9), Βόρεια Ντακότα (3), Νότια Ντακότα (3) Φλόριντα (29), Άινταχο (4), Ιντιάνα (11), Άιοβα (6), Κάνσας (6), Κεντάκι (8), Λουιζιάνα (8) Μοντάνα (3), Μισισίπι (6), Μισούρι (10), Νεμπράσκα (4), Οχάιο (18), Οκλαχόμα (7), Τενεσί (11), Τέξας (38), Γιούτα (6), Δυτική Βιρτζίνια (5), Γουαϊόμινγκ (3).

Πολιτείες όπου τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμα γνωστά: Αλάσκα (3), Τζόρτζια (16), Βόρεια Καρολίνα (15).

Ο Τραμπ επιμένει: «Εγώ κέρδισα τις εκλογές»

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να παραδεχθεί την ήττα του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, επιμένοντας ότι εκείνος είναι ο νικητής, συνεχίζοντας να διατυπώνει αναπόδεικτες κατηγορίες για παρατυπίες στις εκλογές.

Στην πρώτη του ανάρτηση στο twitter μετά την ανακήρυξη νίκης του Τζο Μπάιντεν, ο Ρεπουμπλικάνος έγραψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακής (ώρα Ελλάδας) με κεφαλαία γράμματα:

"Οι παρατηρητές δεν επετράπησαν στις αίθουσες καμέτρησης. Κέρδισα τις εκλογές, πήρα 71.000.000 νόμιμες ψήφους" ήταν το πρώτο tweet Τραμπ που επισημάνθηκε αμέσως από το twitter ότι ενδεχομένως η ανάρτηση εμπεριέχει ψευδές περιεχόμενο.

"Άσχημα πράγματα συνέβησαν που δεν επιτράπηκε στους παρατηρητές μας να τα δουν. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Εκατομμύρια επιστολικά ψηφοδέλτια απεστάλησαν σε ανθρώπους που δεν τα ζήτησαν".

Νωρίτερα, κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν ότι "βιάζεται να παρουσιαστεί ψευδώς" ως ο νικητής των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, παρά την ανακοίνωση της νίκης του Δημοκρατικού υποψηφίου από τα μεγάλα αμερικανικά ειδησεογραφικά δίκτυα και τόνισε ότι οι εκλογές "έχουν ακόμη μακρύ δρόμο για να τελειώσουν".

"Γνωρίζουμε όλοι γιατί ο Τζο Μπάιντεν βιάζεται να παρουσιαστεί ψευδώς ως ο νικητής και γιατί οι σύμμαχοί του στα μέσα ενημέρωσης πασχίζουν κάνοντας τόσες προσπάθειες να τον βοηθήσουν: δεν θέλουν να λάμψει η αλήθεια", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τραμπ. "Είναι απλή διαπίστωση ότι οι εκλογές αυτές έχουν ακόμη μακρύ δρόμο για να τελειώσουν", σημειώνει.

Ερωτηθείς σε συνέντευξη Τύπου της εκλογικής του ομάδας στην Φιλαδέλφεια, ο προσωπικός του δικηγόρος Ρούντι Τζουλιάνι διαβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προτίθεται να αναγνωρίσει τη νίκη του Δημοκρατικού αντιπάλου του.

"Προφανώς και δεν θα αναγνωρίσει την ήττα του ενώ υπάρχουν τουλάχιστον 600.000 αμφισβητούμενα ψηφοδέλτια", δήλωσε ο Τζουλιάνι.

Ο απερχόμενος πρόεδρος επέμεινε επίσης στην ανακοίνωση που εξέδωσε στο γεγονός ότι η νίκη του αντιπάλου του δεν έχει "επιβεβαιωθεί" σε "καμία πολιτεία", κυρίως στις "πολύ αμφίρροπες πολιτείες, οι οποίες οδεύουν προς αυτόματες ανακαταμετρήσεις των ψήφων" ή αυτές "τις οποίες η ομάδα μας αμφισβητεί αξιόπιστα και νόμιμα με προσφυγές, οι οποίες μπορούν να κρίνουν τον τελικό νικητή".

"Από τη Δευτέρα, η ομάδα μας θα αρχίσει να φέρνει τις υποθέσεις μας ενώπιον των δικαστηρίων για να διασφαλίσει ότι οι εκλογικοί νόμοι γίνονται πλήρως σεβαστοί και ότι θα ανακηρυχθεί ο πραγματικός νικητής", προσθέτει επίσης στην ανακοίνωσή του ο Τραμπ, στην οποία κατηγορεί ξανά χωρίς να παραθέτει κανένα τεκμήριο τον Τζο Μπάιντεν ότι θέλει να μετρήσει ψηφοδέλτια "που είναι προϊόν απάτης, κατασκευασμένα ή που έχουν κατατεθεί από ψηφοφόρους που έχουν πεθάνει ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα".

"Δεν θα σταματήσω έως ότου ο αμερικανικός λαός έχει τη δίκαιη καταμέτρηση που δικαιούται", τονίζει επίσης στην ανακοίνωσή του ο Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε το απόγευμα στον Λευκό Οίκο έπειτα από ένα πρωινό με γκολφ, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση της ήττας του απέναντι στον Τζο Μπάιντεν.

Έξαλλοι πανηγυρισμοί στους δρόμους των ΗΠΑ

Μπορεί η εκλογική διαδικασία να κράτησε ημέρες, ωστόσο η στήριξη του κόσμου στο πρόσωπο του Δημοκρατικού προέδρου ήταν τεράστια. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως έσπασε το ρεκόρ του Μπάρακ Ομπάμα και έγινε ο υποψήφιος με τις περισσότερες ψήφους στην ιστορία των εκλογών των ΗΠΑ.

Ως εκ τούτου, η εκλογή του δεν θα μπορούσε να μην πανηγυριστεί. Μετά τη νίκη του Μπάιντεν στην Πενσiλβάνια, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου πλημμύρισαν τους δρόμους σε Νέα Υόρκη, Μπρούκλιν, Φιλαδέλφεια και άλλα μεγάλα κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην περιοχή Dupont Circle αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι κάνουν αυτοσχέδια παρέλαση, παίζοντας μουσική, τραγουδώντας, χορεύοντας και οδεύοντας προς τον Λευκό Οίκο υπό τον ήχο κορναρισμάτων και κουδουνιών.

Ζητωκραυγές ακούστηκαν στους διαδρόμους του ξενοδοχείου στο οποίο διαμένουν οι βοηθοί του κ. Μπάιντεν.

Στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης κορνάρωντας και με σηκωμένες γροθιές ζητωκραυγάζουν στους δρόμους.

Φωνές και επευφημίες και πυροτεχήματα ακούστηκαν στην γειτονιά East Atlanta Village της Ατλάντα.

