ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν ετοιμάζει task force για τον κορωνοϊό – Με 12 «σοφούς» ξεκινά η αντεπίθεση

Καθιστώντας την αναζωπύρωση της επιδημίας του νέου κορωνοϊού άμεση προτεραιότητά του, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα ανακοινώσει αύριο Δευτέρα τη συγκρότηση μιας 12μελούς ειδικής ομάδας κρούσεως κατά της νόσου Covid-19.

Ο Μπάιντεν επιδόθηκε, σε μεγάλο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας του, στο να αποδοκιμάζει τη διαχείριση της πανδημίας από τον απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον νέο κορωνοϊό να έχει προκαλέσει τον θάνατο 237.000 ανθρώπων στην Αμερική.

Η task force κατά του νέου κορωνοϊού θα επιφορτιστεί με την εκπόνηση ενός σχεδίου για τον περιορισμό της ασθένειας, μόλις ο Τζο Μπάιντεν αναλάβει την εξουσία τον Ιανουάριο. Επικεφαλής της θα είναι τρεις συμπροεδρεύοντες, ο πρώην γενικός χειρουργός Βίβεκ Μέρφι, ο πρώην επίτροπος της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων Ντέιβιντ Κέσλερ και η διδάκτορας Μαρσέλα Νιούνεζ-Σμιθ του πανεπιστημίου Yale, σύμφωνα με δύο ανθρώπους με γνώση του θέματος.

Οι πρώτες πληροφορίες για τους «εκλεκτούς» του Τζο Μπάιντεν

Πριν ακόμα εξασφαλίσει ότι ο ίδιος θα είναι ο επόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου οι στενότεροι εκ των συνεργατών του Τζο Μπάιντεν ξεκίνησαν επαφές με φιλελεύθερα και προοδευτικά στελέχη των Δημοκρατικών προκειμένου να διαμορφωθεί μία πρώτη εικόνα για τη σύνθεση αφ’ ενός του μελλοντικού επιτελείου στο Λευκό Οίκο, αφ’ ετέρου του Υπουργικού Συμβουλίου.

Οι δημοσκοπήσεις έδιναν αέρα στον Τζο Μπάιντεν και τον ανάγκαζαν να επισπεύσει τις σχετικές επαφές. Ήταν εξάλλου ξεκάθαρο ότι επιθυμεί να πραγματοποιήσει μία πολιτική-οικονομική στροφή, εξηγώντας ότι θα εφαρμόσει μια σύγχρονη εκδοχή του New Deal, του Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Η δεξαμενή των στελεχών της κυβέρνησης Ομπάμα χωρίς αμφιβολία θα αποτελέσει βασικό τροφοδότη των μελλοντικών κυβερνητικών στελεχών. Από εκεί προέρχονται άτομα, όπως η πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Σούζαν Ράις και ο Κόλιν Καλ, πρώην σύμβουλος του Μπάιντεν όταν αυτός ήταν αντιπρόεδρος.

Στην πρώτη του ομιλία μετά τη νίκη του ο Μπάιντεν οριοθέτησε ήδη τους πρώτους έξι στόχους της προεδρίας του κάνοντας αναφορά σε έξι τομείς: τον κορωνοϊό, την οικονομία, το σύστημα υγείας, τον αγώνα να υπάρξει φυλετική δικαιοσύνη και να ξεριζωθεί ο συστημικός ρατσισμός, την κλιμματική αλλαγή και την μάχη για την αποκατάσταση της δημοκρατίας «προκειμένου όλοι να έχουν σε αυτή τη χώρα μια ίση ευκαιρία».

Ο ρόλος της Ελίζαμπεθ Γουόρεν

Ο 78χρονος νικητής των εκλογών αναμένεται να στραφεί και σε πιο προοδευτικές προσωπικότητες, όπως η Ελίζαμπεθ Γουόρεν που αναμένεται να αξιοποιηθεί σε βασικό υπουργείο. Η γερουσιαστής από τη Μασαχουσέτη, που είχε διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών, είναι ομότιμη καθηγήτρια Δικαίου και θεωρείται πολέμιος της Wall Street. Ανήκει, άλλωστε, στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών.

Δικηγόρος στο επάγγελμα αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Τεράστιο επίτευγμα αν αναλογιστεί κανείς ότι τα παιδικά της χρόνια στιγματίστηκαν από κακουχίες. Ο πατέρας της ήταν θυρωρός και οι καθημερινές δυσκολίες της οικογένειας ήταν η κινητήριος δύναμη που την μετέτρεψε σε υπερασπιστή των αδυνάτων. Ο τέως πρόεδρος Ομπάμα την είχε διορίσει υπεύθυνη της Επιτροπής για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών οντοτήτων έπειτα από την κρίση του 2008. Εν τέλει, όμως, δεν υιοθέτησε καμία από τις προτάσεις της.

Ο Μπάϊντεν αναμένεται να την αναβαθμίσει. Συζητείται σοβαρά στην Ουάσινγκτον ότι θα αποφύγει να συμπεριλάβει σε θέσεις κλειδιά υψηλόβαθμα επιχειρηματικά στελέχη και λομπίστες. Αντιθέτως, πιθανολογείται να επιλέξει στελέχη του Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, ενός think tank που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια.

Ο καθηγητής Λάρι Σάμερς βρίσκεται κοντά στον Μπάιντεν, έχοντας τον ρόλο του συμβούλου του. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μπάιντεν και μένει να δούμε αν θα αξιοποιηθεί ως υπουργός ή ως προεδρικός σύμβουλος. Παρά την αδιαμφισβήτητη εμπειρία του Σάμερς, αρκετοί στον κύκλο του Μπάϊντεν τον θεωρούν άνθρωπο των αγορών, ή αλλιώς νεοφιλελεύθερο.

Κρίσιμο κεφάλαιο η Εξωτερική Πολιτική



Ένα από τα ονόματα που ακούγονται διαρκώς για το αξίωμα του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας είναι ο Τόνι Μπλίνκεν. Ο Ομπάμα τον είχε διορίσει αναπληρωτή του υπουργού Εξωτερικών Τζον Κέρι. Η τοποθέτησή του σ’ εκείνη τη θέση, μάλιστα, είχε τερματίσει μία παρασκηνιακή διαμάχη μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Ο Μπλίνκεν εργαζόταν από το 2009 στον Λευκό Οίκο ως σύμβουλος του αντιπροέδρου Μπάιντεν. Παλαιότερα είχε εργαστεί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και στον Λευκό Οίκο επί προεδρίας Κλίντον. Μεταξύ άλλων, στο βιογραφικό του συγκαταλέγεται και το σχέδιο για την εξολόθρευση της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, καθώς και της διαδικασίας διαπραγματεύσεων με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Πρόσωπα-κλειδιά στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής παραμένουν ο Νίκολας Μπερνς, ο Τζέικ Σάλιβαν και ο Μάικλ Κάρπεντερ.



Ο δήμαρχος του Λος Άντζελες Έρικ Γκαρσέτι είναι ένθερμος υποστηρικτής του Μπάιντεν από τις αρχές Ιανουαρίου ακόμα. Συμμετείχε, μάλιστα, και στην επιτροπή για την επιλογή αντιπροέδρου του. Συγκαταλέγεται σε εκείνους που αναμένεται να αξιοποιηθούν. Το όνομα της Μισέλ Λουζάν Γκρίσαμ επανέρχεται στις ζυμώσεις για τη συγκρότηση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβερνήτης του Νέου Μεξικού ήταν εκείνη που διέταξε να αποσυρθεί το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεων της Εθνοφρουράς που σταθμεύουν στα σύνορα της Πολιτείας με το Μεξικό. Είχε χαρακτηρίσει «μασκαράτα» τις προειδοποιήσεις του προέδρου Τραμπ για επαπειλούμενη εισβολή μεταναστών.

Τι «παίζει» με την Σούζαν Ράις

Στην Ουάσινγκτον ακούγεται έντονα το όνομα της Σούζαν Ράις. Η πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας την περίοδο της προεδρίας Ομπάμα έχει το τέλειο προφίλ: γυναίκα, Αφροαμερικανίδα και έμπειρη. Πατέρας της είναι ο γνωστός καθηγητής Οικονομικών Εμετ Ράις. Την ίδια την κέρδισε η πολιτική. Έχει εργαστεί στο πλευρό του Μάικλ Δουκάκη, του Τζορτζ Μπους και του Ομπάμα. Επί προεδρίας Κλίντον ήταν διευθύντρια Διεθνών Οργανισμών και Ειρηνευτικών Αποστολών στο Συμβούλιο Ασφαλείας και από το 1997 υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα Αφρικής. Η 55χρονη γυναίκα πιθανολογείται ότι θα αναλάβει το κρίσιμο υπουργείο Άμυνας, ή θα τοποθετηθεί ως πρέσβειρα στη Ρωσία. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το τελευταίο σενάριο, είναι ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν για το τί μέλλει γενέσθαι.

Η ασιατικής καταγωγής γερουσιαστής Τάμι Ντάκγουορθ είναι μία από τις γυναίκες που επίσης θεωρείται ότι θα αξιοποιηθούν. Η 52χρονη Ντάκγουορθ είχε εντυπωσιάσει τον Μπάιντεν και το επιτελείο του όταν ακόμα αυτός επιχειρούσε να επιλέξει αντιπρόεδρο. Η Ντάκγουορθ έχασε τα πόδια της σε ένα ατύχημα με ελικόπτερο το 2004, όταν υπηρετούσε στο Ιράκ. Έχει τιμηθεί με το μετάλλιο Πορφυρής Καρδιάς, που απονέμεται σε Αμερικανούς στρατιωτικούς που λαβώθηκαν ή σκοτώθηκαν σε κάποια αποστολή, ήταν πιλότος μαχητικών ελικοπτέρων και η πρώτη με ακρωτηριασμένα και τα δύο κάτω άκρα που μπήκε στο Κογκρέσο. Εξελέγη βουλευτής το 2013 και τρία χρόνια αργότερα έγινε η πρώτη γερουσιαστής που γέννησε κατά τη διάρκεια της θητείας της.



Ο Νταγκ Τζόουνς που έχασε από τον Ρεπουμπλικανό Τόμι Τάμπερβιλ στην Αλαμπάμα δεν αποκλείεται να οριστεί γενικός εισαγγελέας. Στο παρελθόν είχε οριστεί ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Αλαμπάμα από τον Κλίντον. Τότε είχε επιδιώξει την καταδίκη δύο μελών της Κου Κλουξ Κλαν για μία επίθεση που είχε στοιχίσει τη ζωή τεσσάρων κοριτσιών.



Ο 37χρονος δήμαρχος του Σάουθ Μπεντ της Ιντιάνα Πιτ Μπούτιτζετζ πιθανολογείται ότι θα κερδίσει το ρόλο του Αμερικανού μονίμου αντιπροσώπου στα Ηνωμένα Έθνη. Δηλωμένος ομοφυλόφιλος –ανέβηκε πρόσφατα τα σκαλιά της εκκλησίας– πολύγλωσσος, βετεράνος του πολέμου του Αφγανιστάν και απόφοιτος του Χάρβαρντ είναι ο αγαπημένος των προοδευτικών της Αμερικής.

Κρις Κουνς, για ποιο ρόλο προορίζεται

Την ίδια ώρα για εκτελεστικό ρόλο προορίζεται και ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς, ο οποίος γνωρίζει καλά την Ανατολική Μεσόγειο. Στο παρελθόν έχει μιλήσει με θερμά λόγια για την Ελλάδα.



Ήταν από τους πρώτους που την είχε υπερασπιστεί κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, επαινώντας τις προσπάθειές της. Ο εν λόγω γερουσιαστής έχει ταχτεί υπέρ της περαιτέρω αναβάθμισης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, θεωρώντας την απαραίτητη σ’ αυτή τη γεωπολιτικά δύσκολη περιοχή.