Ναγκόρνο Καραμπάχ: «Οδυνηρή» συμφωνία ειρήνης - Αρμένιοι έκαναν γυαλιά-καρφιά το κοινοβούλιο (Βίντεο)

Οι ηγέτες της Ρωσίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας υπέγραψαν συμφωνία που προβλέπει τον πλήρη τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ, ενημέρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ. Για «οδυνηρή» συμφωνία κάνει λόγο η Αρμενία, με πολίτες της χώρας να εισβάλουν στο κοινοβούλιο και να τα κάνουν γυαλιά-καρφιά.

Το κείμενο «υπεγράφη από τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν» και προβλέπει «πλήρη κατάπαυση του πυρός και τερματισμό όλων των εχθροπραξιών στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ», διευκρίνισε ο Πεσκόφ.

«Την 9η Νοεμβρίου, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν (Ιλχάμ Αλίεφ), ο πρωθυπουργός της Αρμενίας (Νικόλ) Πασινιάν και ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Βλαντίμιρ Πούτιν) υπέγραψαν διακήρυξη που αναγγέλλει την πλήρη κατάπαυση του πυρός και το τέλος όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην εμπόλεμη ζώνη του Ναγκόρνο Καραμπάχ από τα μεσάνυχτα της 10ης Νοεμβρίου ώρα Μόσχας», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες της ρωσικής προεδρίας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι άρχισε να αναπτύσσει 1.960 στρατιωτικούς στον θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ σε ειρηνευτικό ρόλο.

Οι δυνάμεις αυτές μεταφέρονται ήδη αεροπορικώς από τη Ρωσία στην εμπόλεμη ζώνη κατόπιν της τριμερούς συμφωνίας που υπεγράφη.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι ρωσική ειρηνευτική δύναμη θα αναπτυχθεί κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στον θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ για να επιτηρεί την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι ελπίζει πως η συμφωνία που υπεγράφη «θα δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες» για να υπάρξει «μακρόχρονη και πλήρης επίλυση της κρίσης» στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Κατά τον ρώσο πρόεδρο, η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ χθες στις 23:00 (ώρα Ελλάδας).

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ δήλωσε σήμερα ότι στο Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν θα αναπτυχθεί μόνο ρωσική, αλλά και τουρκική ειρηνευτική δύναμη η οποία θα εντέλλεται να επιτηρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Στην ειρηνευτική επιχείρηση στον θύλακα θα συμμετέχουν «τόσο ρωσικές, όσο και τουρκικές δυνάμεις», είπε ο Αζέρος πρόεδρος.

Νωρίτερα ο Ιλχάμ Αλίεφ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε την τριμερή συμφωνία για τερματισμό των εχθροπραξιών.

Η τριμερής συμφωνία αποτελεί «ορόσημο για την επίλυση της σύγκρουσης», τόνισε ο Αλίεφ σε δηλώσεις του έπειτα από συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο «ευχαρίστησε» προσωπικά.

«Είμαι πολύ ευτυχής που σήμερα δίνεται τέλος, που επιλύεται η μακρόχρονη σύρραξη ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, δίνεται τέλος στην κατοχή αζερικών εδαφών», υπογράμμισε ο Αλίεφ.

Ο Αζέρος πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική, διαβεβαιώνοντας πως θα τερματίσει την αιματοχυσία και θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν επιβεβαίωσε σήμερα ότι υπέγραψε τη συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε «οδυνηρή».

Σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, ο Πασινιάν επιβεβαίωσε ότι «υπέγραψα κοινή δήλωση με τους προέδρους της Ρωσίας και του Αζερμπαϊτζάν για τον τερματισμό του πολέμου στο (Ναγκόρνο) Καραμπάχ», χαρακτηρίζοντας το κείμενο αυτό «απίστευτα οδυνηρό για εμένα» όσο «και για τον λαό μας».

BREAKING: Scenes from the #Armenia parliament as protesters take control. No guards or security forces in sight, anywhere. Protestors are storming different govt building.



They say govt has lied to us that they are winning the war against #Azerbaijan #Yerevan pic.twitter.com/vKh83kXV97