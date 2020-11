Εκλογές ΗΠΑ 2020: Επιμένει ο Τραμπ στις καταγγελίες για νοθεία – Θα νικήσουμε!

Δεν καταθέτει τα όπλα και επιμένει στις καταγγελίες του για νοθεία ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σε διαδοχικές αναρτήσεις του, ο Τραμπ ισχυρίζεται πως νομικοί του σύμβουλοι συλλέγουν στοιχεία που θα αποδείξουν την απάτη και τη νοθεία στις εκλογές.

«Σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο και τα αποτελέσματα θα γίνουν ορατά την επόμενη εβδομάδα. Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά» έγραψε το απόγευμα της Τρίτης ο Ντόναλντ Τραμπ, επιμένοντας στη σταυροφορία του, να αποδείξει πως σημειώθηκε νοθεία στις εκλογές. «Θα κερδίσουμε» έγραψε με κεφαλαία γράμματα σε επόμενο tweet λίγα λεπτά αργότερα.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!