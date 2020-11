Εκλογές ΗΠΑ 2020: Την Τετάρτη η πρώτη εμφάνιση Τραμπ μετά την ήττα από τον Μπάιντεν

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφτεί αύριο Τετάρτη το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου μετά την κήρυξη νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές.

Ο Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ θα επισκεφτούν το κοιμητήριο την Ημέρα των Βετεράνων, δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζουντ Ντίρι.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο αρνήθηκε σήμερα να αναγνωρίσει τη νίκη στις προεδρικές εκλογές του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, υποσχόμενος μια «ομαλή μετάβαση» εξουσίας προς μια «δεύτερη» θητεία της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα καταμετρήσουμε όλες τις ψήφους», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε συνέντευξη Τύπου, διαβεβαιώνοντας ότι οι ηγέτες σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν επίγνωση ότι είναι μια «νομική διαδικασία» που «απαιτεί χρόνο».

Ο Τραμπ, σε κάθε περίπτωση δεν καταθέτει τα όπλα και επιμένει στις καταγγελίες του για νοθεία στις εκλογές. Σε διαδοχικές αναρτήσεις του, ο Τραμπ ισχυρίζεται πως νομικοί του σύμβουλοι συλλέγουν στοιχεία που θα αποδείξουν την απάτη και τη νοθεία στις εκλογές.

«Σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο και τα αποτελέσματα θα γίνουν ορατά την επόμενη εβδομάδα. Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά» έγραψε το απόγευμα της Τρίτης ο Ντόναλντ Τραμπ, επιμένοντας στη σταυροφορία του, να αποδείξει πως σημειώθηκε νοθεία στις εκλογές. «Θα κερδίσουμε» έγραψε με κεφαλαία γράμματα σε επόμενο tweet λίγα λεπτά αργότερα.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!