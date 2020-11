Κορωνοϊός – Εφιάλτης στη Νάπολη: Ουρές αυτοκινήτων στα νοσοκομεία με οδηγούς να φορούν οξυγόνο

Εφιαλτική είναι η κατάσταση στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Νάπολη όπου το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού βρίσκεται σε πλήρη έξαρση. Η πόλη και τα νοσοκομεία της έχουν ήδη μπει «στο μάτι του κυκλώνα» λόγω των θετικών στον ιό πολιτών που αναγκάσθηκαν να περιμένουν επί ώρες μέσα στα αυτοκίνητά τους έξω από τα επείγοντα περιστατικά.

Νοσηλευτές μετέφεραν φιάλες οξυγόνου έξω από τα αυτοκίνητα για να βοηθήσουν, τους ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα. «Τα νοσοκομεία μας είναι στο χείλος της κατάρρευσης», λένε Ιταλοί γιατροί και νοσοκόμοι, την ώρα που τα κρούσματα στη χώρα ξεπερνούν πλέον το ένα εκατομμύριο. Από την αρχή της πανδημίας, έχουν καταγραφεί 1.028.424 κρούσματα. Παράλλληλα νέα δραματική έκκληση σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα των νοσοκομείων της χώρας να δεχθούν νέους ασθενείς με κορωνοϊό απευθύνει το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό της Ιταλίας.

«Τα νοσοκομεία είναι στο χείλος της κατάρρευσης λόγω έλλειψης προσωπικού και κλινών, ενώ συνεχίζεται αδιάκοπα η έλευση ασθενών, εξαιτίας της ασταμάτητης διάδοσης του ιού», γράφουν σε ανοικτή επιστολή τους Ιταλοί γιατροί, νοσηλευτές και γεροντολόγοι. «Η κατάσταση είναι δραματική. Ορθώς οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την πληρότητα των ΜΕΘ, αλλά σε πολλά νοσοκομεία έχουν γεμίσει και τα κρεβάτια στους θαλάμους», προσθέτουν. Παράλληλα, τονίζουν ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορούν να εγγυηθούν την πρέπουσα φροντίδα σε όλους τους πολίτες οι οποίοι δεν πάσχουν από κορονοϊό, αλλά από χρόνιες και μη ασθένειες.

«Κάθε ημέρα γίνεται όλο και δυσκολότερο να βρεθούν κλίνες για τους ασθενείς με covid οι οποίοι μεταφέρονται στα έκτακτα περιστατικά των νοσοκομείων. Έχει ξεπερασθεί το όριο χωρητικότητας και δοκιμάζεται σκληρά η δυνατότητα θεραπείας και φροντίδας στα νοσοκομεία μας» υπογραμμίζουν. Τέλος στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού της Ιταλίας, τζουζέπε Κόντε προσθέτουν ότι θα χρησιμοποιηθεί και σειρά ξενοδοχείων για να μπορέσουν να τεθούν σε ασφαλή απομόνωση ασθενείς που δεν παρουσιάζουν βαριά συμπτώματα της covid 19.

