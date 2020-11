Εκλογές ΗΠΑ 2020: «Ουδεμία απόδειξη» δεν υπάρχει για νοθεία - Τραμπ: «Σβήστηκαν» 2,7 εκατομμύρια ψήφοι

Πολλοί φορείς αρμόδιοι για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών στις ΗΠΑ τόνισαν σε κοινή ανακοίνωσή τους που δημοσιοποίησαν χθες Πέμπτη, μία εβδομάδα και πλέον μετά την ψηφοφορία της 3ης Νοεμβρίου, πως δεν υπάρχει «ουδεμία απόδειξη» ότι χάθηκαν ή ότι αλλοιώθηκαν ψηφοδέλτια, ή ότι υπήρξε πειρατεία συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιήθηκαν στην καταμέτρηση.

«Οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου ήταν οι πιο ασφαλείς στην ιστορία των ΗΠΑ», διατρανώνουν οι πολιτειακοί και εθνικοί φορείς αυτοί, αρμόδιοι για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας των Υποδομών (CISA), η οποία διοικητικά υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

«Δεν υπάρχει ουδεμία απόδειξη πως οποιοδήποτε σύστημα ψηφοφορίας διέγραψε, έχασε ή αλλοίωσε ψηφοδέλτια, ή ότι υπέστη πειρατεία καθ’ οιονδήποτε τρόπο», τονίζεται στην κοινή ανακοίνωσή τους.

«Μολονότι γνωρίζουμε ότι η εκλογική διαδικασία μας έγινε αντικείμενο διάφορων αβάσιμων ισχυρισμών και εκστρατειών παραπληροφόρησης, μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε πως έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια και στην ακεραιότητα των εκλογών μας», επιμένουν.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μερικές ώρες νωρίτερα μέσω Twitter ανυπόστατο «δημοσίευμα» κατά το οποίο ένα από τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιήθηκε στην καταμέτρηση, γνωστό με την ονομασία Dominion, «έσβησε» 2,7 εκατομμύρια ψήφους υπέρ του σε όλη τη χώρα κι έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες από αυτές στον Δημοκρατικό αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν στην Πενσιλβάνια και σε άλλες πολιτείες-κλειδιά.

Must see @seanhannity takedown of the horrible, inaccurate and anything but secure Dominion Voting System which is used in States where tens of thousands of votes were stolen from us and given to Biden. Likewise, the Great @LouDobbs has a confirming and powerful piece!