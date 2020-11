Σε καραντίνα ο Μπόρις Τζόνσον ύστερα από επαφή με κρούσμα κορωνοϊού

Σε αυτοαπομόνωση έχει μπει ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, ύστερα από επαφή με πρόσωπο που διαγνώστηκε θετικό στον κορωνοϊό.

Ο Τζόνσον «θα συνεχίσει να εργάζεται από την Ντάουνινγκ Στριτ και θα ηγείται της προσπάθειας της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορωνοϊού», ανέφερε ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, ο οποίος την άνοιξη είχε προσβληθεί από τη νόσο και χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

«Ο πρωθυπουργός είναι καλά και δεν έχει συμπτώματα της Covid-19», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος..

