Κομισιόν: Ενθαρρυντικά τα νέα για το εμβόλιο της Moderna – Πότε θα πέσουν οι υπογραφές με Pfizer και BioNTech

Τα ελπιδοφόρα νέα για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Moderna χαιρέτισε η επίτροπος Υγείας της Κομισιόν, Στέλλα Κυριακίδου.

«Περισσότερα ενθαρρυντικά νέα από τις δοκιμές των εμβολίων Covid», έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter η Στέλλα Κυριακίδου. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια», πρόσθεσε. «Η υπογραφή της σύμβασης με Pfizer και BioNTech έρχεται αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Περισσότερες θα έρθουν σύντομα», τόνισε η επίτροπος της Κομισιόν.

