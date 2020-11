Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το Crew Dragon της SpaceX με τους 4 αστροναύτες (Βίντεο)

Την Κυριακή, η SpaceX , του Ίλον Μασκ, έγινε η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που έστειλε ανθρώπους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η εκτόξευση του επανδρωμένου σκάφους Crew-1 Dragon «Resilience» της αμερικανικής εταιρείας έγινε το βράδυ της Κυριακής στις 2:27 π.μ. (ώρα Ελλάδος) , από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), με τον επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο Falcon 9 της ίδιας, ο οποίος, μετά από εννέα λεπτά, επέστρεψε στη Γη και προσνηώθηκε σε ένα πλοίο-πλατφόρμα στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Crew Dragon is fully autonomous, but astronauts on board can take control of the spacecraft if necessary. Simulator here → https://t.co/OInzLQMEP2 pic.twitter.com/yFbDBFyF6m