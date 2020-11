Φρίκη: Την έθαψαν ζωντανή μέχρι τον λαιμό – Βρέθηκε νεκρή έπειτα από μια εβδομάδα

Η αστυνομία στη Ρωσία βρήκε το σώμα μιας γυναίκας που «θάφτηκε ζωντανή μόνο και μόνο το κεφάλι της έμεινε πάνω από το έδαφος». Το θύμα αφέθηκε να πεθάνει πριν από μια εβδομάδα σε ένα δάσος κοντά στην Αγία Πετρούπολη.

Ένας 36χρονος άντρας που περπατούσε στο δάσος βρέθηκε μπροστά στη μακάβρια εικόνα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η άτυχη γυναίκα δεν έχει ταυτοποιηθεί και πιστεύεται ότι είναι περίπου 40 ετών. Μια χρυσή αλυσίδα βρέθηκε σε μία από τις τσέπες της.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα είχε θαφτεί πριν από 7 ημέρες περίπου και είναι πιθανόν να ήταν ζωντανή όταν την έβαλαν μέσα στο έδαφος.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι η γυναίκα δεν μπορούσε να ελευθερωθεί. Είχε «μικρές πληγές» στο κεφάλι της και η σορός της στάλθηκε για αυτοψία προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία του θανάτου της.

Η σορός της γυναίκας βρισκόταν μόλις 500 μέτρα μακριά από τον δρόμο.

