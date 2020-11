Τετ α τετ Πομπέο - Βαρθολομαίου στο Φανάρι - Τι συζήτησαν

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο συναντήθηκε στο Φανάρι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι βασικός εταίρος. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τη θρησκευτική ελευθερία σε όλο τον κόσμο», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας τη χαρά και την τιμή που για την συνάντηση με τον ηγέτη «του Ορθόδοξου κόσμου».

Honored to meet with His All-Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew I, and to visit the Patriarchal Church of St. George today. As leader of the Orthodox world, the Ecumenical Patriarchate is a key partner as we continue to champion religious freedom around the globe. pic.twitter.com/1u96nPZwgV