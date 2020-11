Κορωνοϊός – Moderna σε ΕΕ: Παράταση διαπραγματεύσεων για το εμβόλιο, σημαίνει καθυστέρηση στην παράδοση

Ο διευθύνων σύμβουλος του φαρμακευτικού κολοσσού Moderna, απέστειλε προειδοποίηση ότι η παράταση των διαπραγματεύσεων για την αγορά του εμβολίου κατά της Covid-19 κινδυνεύει να καθυστερήσει τις παραδόσεις, καθώς άλλες χώρες έχουν προτεραιότητα αφού υπέγραψαν συμφωνίες εδώ και μήνες.

«Είναι σαφές ότι η καθυστέρηση, δεν θα περιορίσει την συνολική ποσότητα, θα καθυστερήσει την παράδοση», δήλωσε ο Γάλλος Στεφάν Μπανσέλ της Moderna σε συνέντευξή του στο AFP. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει κράτηση για 100 εκατομμύρια δόσεις από τις αρχές του Αυγούστου και «έχουμε ήδη πολλά εκατομμύρια δόσεις σε στοκ» στις ΗΠΑ, έτοιμες να παραδοθούν στις αμερικανικές αρχές μόλις δοθεί η άδεια κυκλοφορίας, αναμφίβολα τον Δεκέμβριο, είπε.

Την Δευτέρα, το Reuters μετέδωσε ότι η συμφωνία ΕΕ και Moderna μπορεί να επιτευχθεί τις επόμενες ημέρες. Πρόσθεσε, δε, ότι οι συζητήσεις επικεντρώνονται στη νομική διατύπωση της σύμβασης, χωρίς ωστόσο οι συνομιλητές να αντιμετωπίζουν εμπόδια σε ζητήματα όπως η τιμή. Το δημοσίευμα αποκάλυπτε ότι η τιμή που διαπραγματεύθηκε ήταν κάτω από 25 δολάρια η δόση, ωστόσο ο αξιωματούχος αρνήθηκε να γίνει πιο συγκεκριμένος, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία του, καθώς οι συνομιλίες είναι εμπιστευτικές.

Τα ελπιδοφόρα νέα για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Moderna χαιρέτισε η επίτροπος Υγείας της Κομισιόν, Στέλλα Κυριακίδου.

«Περισσότερα ενθαρρυντικά νέα από τις δοκιμές των εμβολίων Covid», έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter η Στέλλα Κυριακίδου. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια», πρόσθεσε. «Η υπογραφή της σύμβασης με Pfizer και BioNTech έρχεται αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Περισσότερες θα έρθουν σύντομα», τόνισε η επίτροπος της Κομισιόν.

