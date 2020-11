Βαγδάτη: Επίθεση με ρουκέτες στην πρεσβεία των ΗΠΑ - Νεκρό κοριτσάκι (Βίντεο)

Επτά ρουκέτες εκτοξεύθηκαν το βράδυ χθες Τρίτη εναντίον στόχων στη Βαγδάτη, ιδίως της αμερικανικής πρεσβείας, ενέργεια η οποία κατά τα φαινόμενα έβαλε τέλος στην εκεχειρία που είχαν κηρύξει πριν από έναν μήνα και πλέον φιλοϊρανικές ιρακινές ένοπλες ομάδες και η οποία είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα κοριτσάκι.

IRAQ: C-RAM based near US embassy in Baghdad active tonight after 3 rockets were reportedly fired towards the Green Zone. pic.twitter.com/2KaovZFZ33