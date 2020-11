Τεχνολογικό θαύμα: Ομπάμα και Όπρα στο ίδιο δωμάτιο χωρίς να είναι στο ίδιο δωμάτιο…

Μια φωτογραφία που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο δείχνει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, να κάθεται απέναντι στη γνωστή δημοσιογράφο Όπρα Ουίνφρεϊ. Ανάμεσα τους υπάρχει ένα τζάκι που καίει και δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο προστασίας για τον κορωνοϊό.

Τα φαινόμενα όμως απατούν! Και αυτό γιατί την ώρα της συνέντευξης, ο Ομπάμα βρισκόταν στην Ουάισινγκτον και η δημοσιογράφος στην… Καλιφόρνια. Η εικόνα από το δωμάτιο λοιπόν ήταν απλά τεχνολογικό… εφέ!

Ο Μπαράκ Ομπάμα, όπως φαίνεται στο τρέιλερ που ανάρτησε η Όπρα στο λογαριασμό της στο Twitter, φαίνεται να το διασκεδάζει δεόντως, να κάνει πλάκα και να θέλει… να κλωτσήσει την παρουσιάστρια.

Η Όπρα στην ανάρτηση της γράφει: «Γνωρίζατε ότι εγώ και ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δεν ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο σε αυτή τη συνέντευξη; Εκείνος βρισκόταν στην Ουάσιγκτον και εγώ στην Καλιφόρνια. Όμως, χάρη στη δύναμη της τεχνολογίας (και στην @DrewBarrymore) τώρα ίσως να μην ξαναβγώ από το σπίτι μου».

Did y’all know that me and former President @BarackObama weren’t even in the same room for this interview? He was in D.C. and I was in California. But thanks to the power of technology (and @DrewBarrymore), now I may never leave my house 😂 pic.twitter.com/ysNBpo7IEv