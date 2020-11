Απίστευτες εικόνες: Σε λαϊκό προσκύνημα σκήνωμα του Πατριάρχη των Σέρβων Ειρηναίου που πέθανε από κορωνοϊό!

Χωρίς κανένα μέτρο προστασίας από τον κορωνοϊό και στην κυριολεξία ο ένας πάνω στον άλλο πιστοί και κληρικοί βρέθηκαν στο Βελιγράδι, στον ναό όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα το σκήνωμα του Πατριάρχη των Σέρβων Ειρηναίου, ο οποίος μάλιστα απεβίωσε από επιπλοκές του κορωνοϊού!

Το λαϊκό προσκύνημα πραγματοποιείται στον νεόδμητο ιερό ναό του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι και οι πιστοί συρρέουν στον ναό για να αποτίσουν φόρο τιμής και να αποδώσουν το «ύστατο χαίρε» στον εκλιπόντα αρχιερέα.

Και μπορεί οι αρχές να απηύθυναν έκκληση σε όσους προσέρχονται να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, όπως όμως φαίνεται οι προτροπές αυτές έπεσαν στο κενό. Οι πιστοί ασπάζονται το σκήνωμα πάνω από τζάμι, το οποίο όμως είναι ανοιχτό από το πάνω μέρος και πολλοί βάζουν το χέρι τους από μέσα για να ακουμπήσουν τον αρχιερέα. Πολλοί δεν φορούν καν μάσκα!

Live from #Serbia : Biding farewell to the Serbian patriarch #Irinej , welcoming the #coronavirus . Doubting that God can help. https://t.co/WRQFKWqZi1

Θλίψη προκάλεσε η απώλεια του Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίου, ο οποίος νοσηλευόταν με κορωνοϊό σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου από την περασμένη Τετάρτη.

Ο προκαθήμενος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας νοσηλευόταν για αρκετές ημέρες στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Karaburma, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε την Πέμπτη επιδείνωση, και σήμερα Παρασκευή έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 90 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από δύο Κυριακές ο Πατριάρχης Σερβίας είχε χοροστατήσει στην νεκρώσιμο ακολουθία του Μητροπολίτη Μαυροβουνίου και Παραθαλλασίας Αμφιλόχιου, ο οποίος απεβίωσε από επιπλοκές του κορωνοϊού.

Στη συγκεκριμένη κηδεία, όπως μετέδωσαν πολλά διεθνή ΜΜΕ στις αρχές του μήνα, επικράτησε απίστευτος συνωστισμός, με πολλούς από τους εκατοντάδες πιστούς που παρευρέθησαν να επιλέγουν να μη φορέσουν μάσκα, και κάποιους μάλιστα να προσκυνούν τη σορό του Μητροπολίτη μέσα από το ανοιχτό φέρετρο.

Mourners in Montenegro have kissed the body of a bishop in his open casket after he died from the coronavirus. pic.twitter.com/fooMSLDbEG