Καλιφόρνια: Επίθεση με μαχαίρι σε εκκλησία - Πληροφορίες για νεκρούς (Βίντεο)

Δύο άνθρωποι έπεσαν νεκροί και πολλοί τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι σε εκκλησία στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συναλήφθη ο δράστης.

Το περιστατικό συνέβη στην εκκλησία Grace Baptist που βρίσκεται κοντά στην πανεπιστημιούπολη του πανεπιστημίου στο Σαν Χοσέ. Ευτυχώς, την ώρα της επίθεσης δεν υπήρχε σε εξέλιξη λειτουργία εντός της εκκλησίας, αλλά εντός του ναού υπήρχαν άστεγοι που είχαν μεταφερθεί εκεί για να προφυλαχθούν από το κρύο.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει το σημείο.

Breaking: At least two killed and several others injured after a mass stabbing at Grace Baptist Church in downtown San Jose, California. The suspect is in custody. pic.twitter.com/h0y5UOiIwM