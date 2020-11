ΗΠΑ: Ο εκλεκτός του Μπάιντεν και θαυμαστής του Ομπάμα που πάει για ΥΠΕΞ

Ο Αντονι Μπλίνκεν φαίνεται πως θα είναι ο νέος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην κυβέρνηση που θα σχηματίσει ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πηγές από το «στρατόπεδο» του Μπάιντεν, αναφέρει πως όταν ανακοινώσει τα μέλη της κυβέρνησής του, θα συμπεριλαμβάνει το όνομα του 58χρονου Μπλίνκεν, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ και στο παρελθόν.

Ο Μπλίνκεν, έχει εμπειρία με πόστο στο υπουργείο Εξωτερικών καθώς διετέλεσε Αναπληρωτής ΥΠΕΞ από το 2015 έως τον Ιανουάριο του 2017 όταν και τελείωσε η θητεία του Μπαράκ Ομπάμα (είχε πάρει την θέση του Γουίλιαμ Μπερνς ο οποίος είχε συνταξιοδοτηθεί), ενώ και επί θητείας Κλίντον είχε θέση στο υπουργείο, ενώ ήταν και μέλος του προσωπικού του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Επίσης, υπό την προεδρία του Ομπάμα υπήρξε Αναπληρωτής Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ενώ παλαιότερα (2002-08) διετέλεσε ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, καθώς και Διευθυντής Δημοκρατικού Προσωπικού της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρξε μεταξύ άλλων και μέλος της προεδρικής μετάβασης Ομπάμα-Μπάιντεν, από το Νοέμβριο του 2008 έως Ιανουάριο του 2009.

Η ζωή στο Παρίσι και ο πατριός που επιβίωσε στο Αουσβιτς

Γεννημένος από Εβραίους γονείς, την Τζούντιθ και τον Ντόναλντ Μ. Μπλίνκεν, ο Αντονι Μπλίνκεν έζησε τα πρώτα χρόνια του στη Νέα Υόρκη, πριν μετακομίσει το 1971 στο Παρίσι, όταν η μητέρα του παντρεύτηκε για δεύτερη φορά, τον δικηγόρο Σαμουέλ Πισάρ, ο οποίος είχε επιβιώσει από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί στο Αουσβιτς και το Νταχάου.

Μετά το σχολείο πήγε στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ όπου δούλεψε αρχικά για το The Harvard Crimson, καθώς και για μία έκδοση για τις τέχνες. Στη συνέχεια εργάστηκε στο The New Republic, ενώ το 1988 πήρε το πτυχίο του στη Νομική Σχολή της Κολούμπια.

Εκανε την πρακτική του μεταξύ Νέας Υόρκης και Παρισιού και το 1988 συμμετείχε για πρώτη φορά σε προεδρική καμπάνια, μαζί με τον πατέρα του, για λογαριασμό του Μάικλ Δουκάκις.

Δύο δεκαετίες σε ανώτερες θέσεις

Ο Μπλίνκεν κατείχε ανώτερες θέσεις εξωτερικής πολιτικής σε δύο διοικήσεις για δύο δεκαετίες. Υπηρέτησε αρχικά στο προσωπικό του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λευκό Οίκο από το 1994 έως το 2001. Από το 1994 έως το 1998 ήταν βοηθός του Προέδρου και Ανώτερος Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανώτερος Διευθυντής του NSC. Από το 1999 έως το 2001 ήταν Ειδικός Βοηθός του Προέδρου και Ανώτερος Διευθυντής Ευρωπαϊκών και Καναδικών Υποθέσεων.

Το 2002 διορίστηκε διευθυντής προσωπικού για την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, μια θέση στην οποία υπηρέτησε μέχρι το 2008. Ήταν επίσης ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. Το 2008, εργάστηκε για την προεδρική εκστρατεία του Μπάιντεν και ήταν μέλος της προεδρικής ομάδας μετάβασης Ομπάμα -Μπάιντεν.

Από το 2009 έως το 2013, διετέλεσε Αναπληρωτής Βοηθός του Προέδρου και Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Αντιπροέδρου, θέση από την οποία βοήθησε επίσης στη χάραξη της πολιτικής των ΗΠΑ για το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα κ.α.

Ο θαυμασμός για τον Ομπάμα

Το 2011, μετά την απόφαση του Ομπάμα να προχωρήσει η επιχείρηση δολοφονίας του Οσάμα Μπιν Λάντεν, ο Μπλίνκεν δήλωνε ότι «δεν έχω δει ποτέ πιο θαρραλέα απόφαση από έναν ηγέτη».

Ο Μπλίνκεν ήταν επίσης καθοριστικός για τη διατύπωση της απάντησης της κυβέρνησης Ομπάμα στην κρίση της Κριμαίας του 2014. Σε ομιλία του στο Brookings Institution τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς, ανέφερε πως ένα ευρύ και εκτεταμένο καθεστώς κυρώσεων ήταν κρίσιμο, εστιάζοντας στον εσωτερικό κύκλο του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, το 2017, ήταν συνιδρυτής της WestExec Advisors, μιας συμβουλευτική εταιρεία πολιτικής στρατηγικής, όπου το έργο της περιλαμβάνει την ανάλυση πιθανών εξαγορών και επενδύσεων για γεωπολιτικό κίνδυνο και την παροχή πληροφοριών για ρυθμιστικά θέματα, αλλαγές πολιτικής στις ΗΠΑ και βασικές διεθνείς αγορές, συγκεκριμένες βιομηχανίες και μακροοικονομικές τάσεις και πολιτικές πληροφορίες. Ο Μπλίνκεν ήταν επίσης συνεργάτης της ιδιωτικής εταιρείας Pine Island Capital Partners μέχρι φέτος, πριν αποφασίσει να ακολουθήσει τον Μπάιντεν στην εκστρατεία του για την προεδρεία των ΗΠΑ ως σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής.

Τον περασμένο Ιούνιο, σε δηλώσεις του ανέφερε πως ο Μπάιντεν «δεν θα συνδέσει τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ με πράγματα όπως προσάρτηση ή άλλες αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης με τις οποίες ενδέχεται να διαφωνούμε».