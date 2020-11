Εμβόλιο-Κορωνοϊός: Συμφωνία της Κομισιόν με Moderna - Έως και 160 εκατομμύρια δόσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έφθασε σε συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna για την προμήθεια του εμβολίου της κατά της Covid-19.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Κομισιόν θα υπογράψει αύριο Τετάρτη το έκτο της συμβόλαιο για την αγορά εμβολίων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, ανέφερε: «Αύριο θα εγκρίνουμε το έκτο συμβόλαιο. (Πρόκειται) για έως και 160 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Moderna».

Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι η ΕΕ χτίζει «ένα από τα πιο ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια εμβολίων για την COVID-19» και προσέθεσε ότι «τα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια μπορούν να μας βοηθήσουν να βάλουμε τέλος στην πανδημία».

Τον Αύγουστο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ηγείται των συνομιλιών με τις εταιρείες εξ ονόματος των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ανακοίνωσε ότι οι προκαταρκτικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με στόχο την υπογραφή συμβολαίου για την προμήθεια 80 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου της, και την πρόβλεψη για την αγορά επιπλέον 80 εκατομμυρίων δόσεων.

Πριν από περίπου μία εβδομάδα, και λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση της γερμανικής Pfizer, η αμερικανική εταιρεία είχε ανακοινώσει τα πρώτα αποτελέσματα που έφερε το εμβόλιό της ύστερα από τις δοκιμές.

Με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι το εμβόλιό της κατά του κορωνοϊού έχει αποτελεσματικότητα κατά 94,5% και μικρές παρενέργειες.

Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος προσβολής από την Covid-19 μειώνεται κατά 94,5% σε ομάδα ασθενών που έλαβε το εμβόλιο έναντι της ομάδας που έλαβε ψευδοφάρμακο (placebo), στο πλαίσιο μεγάλης κλινικής δοκιμής που πραγματοποιείται στις ΗΠΑ: συγκεκριμένα, 90 ασθενείς της ομάδας του placebo προσβλήθηκαν από τον κορωνοϊό, έναντι 5 της ομάδας του εμβολίου.

Το εμβόλιο αυτό είναι το δεύτερο στον κόσμο με τόσο μεγάλη αποτελεσματικότητα μετά από αυτό της Pfizer, ενώ εντυπωσιασμένος δήλωσε και ο επικεφαλής των επιδημιολόγων στις ΗΠΑ, Δρ Άντονι Φάουτσι.

«Είναι όσο καλό θα μπορούσε να είναι! 94.5% είναι πραγματικά εκπληκτικό», είπε ακόμα.

«Θα έχουμε ένα εμβόλιο που μπορεί να σταματήσει την Covid-19», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη ο πρόεδρος της Moderna Stephen Hoge.

Σύμφωνα με την εταιρεία, 9% έως 10% των εμβολιασμένων ατόμων παρουσίασε παρενέργειες μετά την δεύτερη δόση, όπως κόπωση, πόνο ή ερύθημα στο σημείο της ένεσης.

Το εμβόλιο της Moderna είναι δύο δόσεων με απόσταση 28 ημερών.

«Είναι ένα σημείο καμπής στην ανάπτυξη του εμβολίου μας κατά της Covid-19», δήλωσε ο Στεφάν Μπανσέλ, διευθύνων σύμβουλος της Moderna. «Αυτή η θετική ενδιάμεση ανάλυση που προέρχεται από την Φάση 3 της κλινικής δοκιμής μάς δίνει τις πρώτες κλινικές ενδείξεις ότι το εμβόλιό μας μπορεί να προλάβει την Covid-19, περιλαμβανομένης και της βαριάς μορφής της».

Πριν από τέσσερις ημέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην υπογραφή του συμβολαίου με τις εταιρείες Pfizer και BioNTech για το εμβόλιό τους κατά του νέου κορωνοϊού Σε μια παράλληλη εξέλιξη η εταιρεία κατέθεσε και επίσημα το αίτημα στην αρμόδια αμερικανική αρχή για την επείγουσα αδειοδότηση του φαρμάκου.

«Αυτή η 5η συμφωνία και άλλο ένα ορόσημο στις προσπάθειές μας να παρέχουμε σε όλους τους πολίτες μια ασφαλή και αποτελεσματική διέξοδο από την πανδημία» είχε αναφέρει η επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου σε ανάρτησή της στο Twitter, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για 200+100 εκατ. εμβόλια στην ΕΕ.

H πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε γράψει: «Έχουμε υπογράψει το 5ο συμβόλαιό μας με έναν παραγωγό εμβολίων, για να εξασφαλίσουμε ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα μελλοντικά εμβόλια για τους Ευρωπαίους. Συνολικά, έχουμε εξασφαλίσει 1,2 δισεκατομμύρια δόσεις μελλοντικών εμβολίων μέχρι στιγμής. Περισσότερα θα ακολουθήσουν. Ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο μπορεί να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα.»

