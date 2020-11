Έλεγχος σε τουρκικό πλοίο ανοιχτά της Λιβύης – Ζητεί τα ρέστα ο Τσαβούσογλου: «Θα απαντήσουμε στο πεδίο»

Συνεχίζουν απτόητοι οι Τούρκοι να προκαλούν σε όλα τα επίπεδα, με τελευταίο «χτύπημα» την άρνηση για διενέργεια ελέγχου σε τουρκικό πλοίο ανοιχτά της Λιβύης που ήταν ύποπτο για μεταφορά παράνομου φορτίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με δήλωσή του έριξε λάδι στη φωτιά, σημειώνοντας: «Θα δώσουμε την απάντησή μας στο πεδίο. Θα ακολουθήσουμε την πολιτική διάσταση του θέματος (…) Είναι η οδηγία που μας έδωσε ο πρόεδρός μας»

Νωρίτερα, με σειρά αναρτήσεων στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος εκφράζει την οργή του για την έρευνα στο πλοίο ανοιχτά της Λιβύης. «Η δύναμη της ΕΕ επιβιβάστηκε στο πλοίο Roseline-A παρανόμως και δίχως τη συναίνεση του κράτους, αγνοώντας τα γραπτά μηνύματα που εστάλησαν από τις τουρκικές αρχές, πριν την αναγκαστική επιβίβαση. (…) Όταν η Τουρκία εξέφρασε τη διαμαρτυρία της για την παράνομη επιβίβαση και επιφυλάχθηκε των δικαιωμάτων της για αποζημίωση, η επιχείρηση Ειρήνη άλλαξε τη θέση της και συνειδητοποίησε πως δε μπορεί να υπάρξει επιβίβαση χωρίς τη συναίνεση της χώρας προέλευσης του σκάφους. Το διεθνές δίκαιο και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, θα πρέπει να γίνει σεβαστή διαρκώς», ανέφερε το τουρκικό ΥΠΕΞ.

2️⃣When 🇹🇷 protested this unlawful boarding & reserved its rights for compensation, IRINI changed its position & realized that they could not board the ship without the flag-state consent.

International law and freedom of navigation should be respected, at all times.@ExtSpoxEU