Με τα κλειδιά του Λευκού Οίκου στο χέρι ο Μπάιντεν ανακοίνωσε το νέο υπουργικό συμβούλιο

Έτοιμος να αναλάβει τα ηνία του Λευκού Οίκου είναι ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν ο οποίος μάλιστα παρουσίασε την Τρίτη στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ τα πρώτα από τα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου. Όπως τόνισε ο ίδιος, η κυβέρνησή του θα διατηρήσει την ασφάλεια των ΗΠΑ χωρίς να εμπλακεί σε αχρείαστους πολέμους.

«Αυτή η ομάδα πίσω μου, μου ενσωμάτωσε τις βασικές πεποιθήσεις μου ότι η Αμερική είναι πιο δυνατή όταν εργάζεται μαζί με τους συμμάχους τους. Συλλογικά αυτή η ομάδα έχει εξασφαλίσει μερικά από τα πιο καθοριστικά επιτεύγματα για την εθνική ασφάλεια και τη διπλωματία στην πρόσφατη μνήμη, που έγιναν κατορθωτά μέσα από δεκαετίες έμπειρης εργασίας με τους συνεργάτες μας, με αυτόν τον τρόπο κρατάμε την Αμερική ασφαλή χωρίς αχρείαστες πολεμικές συγκρούσεις» δήλωσε ο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι προτείνει: Για υπουργό Εξωτερικών τον επί χρόνια σύμβουλό του Άντονι Μπλίνκεν, τον δικηγόρο Αλεχάντρο Μαγιόρκας για υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας, τη Λίντε Τόμας-Γκρίνφιλντ για πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη, την Αβρίλ Χέινς, πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια της CIA για διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει αυτή τη θέση) και τέλος, τον πρώην υπουργό Εξωτερικών, Τζον Κέρι, ως ειδικό απεσταλμένο για το Κλίμα.

Η Πενσιλβάνια επικύρωσε τα εκλογικά αποτελέσματα της 3ης Νοεμβρίου, ανακηρύσσοντας νικητή τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της Πολιτείας.

«Σήμερα, το υπουργείο Εσωτερικών της Πενσιλβάνιας επικύρωσε τα αποτελέσματα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου για τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως απαιτείται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία, υπέγραψα το Πιστοποιητικό Διαπίστωσης για τη λίστα των εκλεκτόρων του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις» ανέφερε μέσω του Twitter ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Πολιτείας, Τομ Γουλφ.

Με την επικύρωση αυτή ο Μπάιντεν εξασφαλίζει τους 20 μεγάλους εκλέκτορες της Πενσιλβάνιας.

